Para Kristen Stewart estar en una película de Marvel sería "una pesadilla", pero lo haría con esta condición

Fue el fenómeno Crepúsculo lo que precipitó la fama de Kristen Stewart, pero pronto quedó claro que este no era el tipo de cine que le gustaba. De manera similar a su compañero Robert Pattinson, la actriz empezó a sorprender a la industria con papeles en producciones de muy variado pelaje, convirtiéndose en una presencia habitual del cine independiente dentro y fuera de EE.UU. En un momento dado también empezó a sentir el gusanillo de la dirección, y durante la pandemia presentó un corto con su firma dentro del proyecto colectivo Hecho en casa.

Al margen de este pequeño debut también ha dirigido algún videoclip, y ahora se prepara para dar el salto al largo adaptando la novela La cronología del agua, de Lidia Yuknavitch. Mientras sigue sorprendiendo con proyectos arriesgados, estilo la película que estrena en España este 12 de abril: Sangre en los labios. Se trata de lo nuevo de Rose Glass (Saint Maude), articulado como un tórrido thriller lésbico donde Stewart comparte varias escenas subidas de tono con Katie O’Brian.

Es un tipo de película que difícilmente podría hacer con un gran estudio detrás, y es algo de lo que Stewart es perfectamente consciente. Entrevistada en el podcast Not Skinny but Fat Stewart ha insistido en lo poco que le interesa lidiar con grandes presupuestos, poniendo de ejemplo el cine de superhéroes y la gran compañía que lo manufactura: “Probablemente nunca haré una película de Marvel. Realmente suena como una puta pesadilla”, aseguró.

Stewart considera que estas “grandes películas” entorpecen la visión de los autores, al tener que lidiar con la presión de todopoderosos productores que solo piensan en arrasar con la taquilla. “El sistema tendría que cambiar. Lo que acaba ocurriendo es esta experiencia algorítmica y extraña en la que no puedes sentir nada personal”, apuntó la actriz de Crímenes del futuro. No obstante, cree que podría hacer una excepción dependiendo de quién dirigiera. “Si Greta Gerwig me pidiera que hiciera una película de Marvel, sí lo haría”, añadió.

El caso de Gerwig es significativo porque es la directora más taquillera de la historia gracias al éxito de Barbie, pero se las ha ido apañando para hacer un cine personal y prestigioso. Al mismo tiempo que Gerwig parece hallarse más cómoda en la industria que Stewart, porque después de Barbie se ha visto vinculada a la saga de Las crónicas de Narnia, donde dirigiría una película (o más de una) con el apoyo de Netflix.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.