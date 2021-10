A FONDO | ¿Qué ocurrió en el rodaje donde Alec Baldwin disparó la pistola que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins?

El pasado jueves un trágico suceso detuvo el rodaje del western Rust en Nuevo México. Alec Baldwin, su protagonista y productor, disparó una pistola de atrezo que debería haber estado descargada pero contenía munición. El proyectil alcanzó en el pecho a la directora de fotografía Halyna Hutchins, que murió antes de llegar al hospital; también hirió en el hombro al director del filme, Joel Souza, que pudo ser atendido y dado de alta unas horas después.

Son muchas las incógnitas que rodearon desde el primer momento esta tragedia en la que perdió la vida la directora de fotografía de 42 años. Halyna Hutchins fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Nuevo México, en la ciudad de Albuquerque, pero allí se certificó su fallecimiento. “Halyna nos inspiró a todos con su pasión y visión, y su legado es demasiado significativo para expresarlo con palabras”, ha declarado su marido y padre de su hijo de nueve años.

La investigación policial que ha iniciado el departamento del sheriff del condado de Santa Fe, donde se localiza el rancho Bonanza Creek Film que acogía el rodaje de Rust, ha ido despejando algunas de esas incógnitas pero todavía no hay una conclusión firme sobre lo sucedido el pasado 21 de octubre. De momento, esto es lo que sabemos.

¿Por qué disparó Alec Baldwin una pistola cargada?

El actor estaba practicando con el arma cuando se disparó, según se lee en las declaraciones del director Joel Souza recogidas en la orden de registro firmada por el juez de Santa Fe (vía NBC). Mientras el resto del equipo técnico se encontraba en un descanso para comer, Baldwin estaba con Souza y Hutchins en un banco del decorado de la iglesia practicando a desenfundar su revólver.

Souza estaba detrás de la directora de fotografía cuando recuerda haber escuchado un sonido de látigo seguido de un gran estruendo. El acta recoge que el director sintió dolor en su hombro y pudo ver sangre sobre Hutchins, que cayó hacia atrás mientras se sujetaba el abdomen.

¿Quién le dio la pistola cargada?

Según el mismo acta, se identifica al ayudante de dirección David Halls como la persona que entregó a Alec Baldwin el arma que acabó con la vida de Halyna Hutchins. Halls tomó la pistola de un carrito de munición de atrezo, preparado por la armera Hannah Gutiérrez. Fallando a la hora de revisar si estaba cargada, se la entregó al actor indicando "pistola fría", es decir, sin munición real dentro.

Es necesario esclarecer por qué había un proyectil real en la pistola. Además de la investigación policial que está en curso, la productora de Rust también ha iniciado su propio proceso interno para intentar esclarecer lo ocurrido. El accidente se produjo durante un ensayo y no se encuentra registrado en cámara; sí está grabada la llamada de emergencias que realizó la supervisora de guion Mamie Mitchell.

Daily Mail ha publicado una transcripción de la llamada, donde se escucha a esta veterana pedir ayuda para salvar a sus compañeros. El operador del 911 le pregunta si han sido alcanzados por munición real. "No lo sé, tenemos dos heridos", contesta ella. Mientras se gestiona la emergencia, se le puede escuchar de fondo diciéndole a otra persona: "El puto ayudante de dirección que me gritó en el almuerzo, preguntando por las revisiones. ¿Le viste gritándome? Se supone que él debe revisar las armas. Esto es su responsabilidad".

Según al declaración jurada recogida por el detective de la policía el mismo día del tiroteo, Halls no sabía que la pistola que entregó a Baldwin estaba cargada con munición real. La carrera de de Halls como ayudante de dirección y director de segunda unidad se remonta a películas como Fargo (donde fue asistente de producción) y Un plan sencillo e incluye títulos como Matrix Reloaded, En tierra de hombres, Brawl in Cell Block 99 o la serie Bones.

El domingo, una ayudante de atrezo que había trabajado con Halls en dos episodios de la serie Into the Dark declaró en NBC News que el ayudante de dirección "no mantenía un entorno de trabajo seguro".

¿Se han presentado cargos contra Alec Baldwin?

No, el actor prestó declaración voluntariamente y no se han presentado cargos contra él, siendo uno de los primeros implicados en reaccionar al accidente. “No tengo palabras”, tuiteó, mostrando su disposición a colaborar con la justicia y antecediendo otro comunicado del director de la película, que aseguró “estar destrozado por la pérdida de su amiga y compañera Halyna”.

El operador de cámara Reid Russell, que en el momento del accidente no estuvo presente porque se encontraba en la pausa del almuerzo, ha declarado que Baldwin fue muy cuidadoso en todo momento, implicándose en que todo fuera seguro en el set durante la grabación de una escena anterior. "Se aseguró de que no hubiera un niño en las cercanías cuando tuvo que descargar un arma en otra escena", asegura Russell.

¿Se cumplían las medidas de seguridad en el rodaje?

Después de la tragedia están saliendo a la luz preocupantes informaciones sobre las condiciones en las que se desarrollaba el rodaje de Rust, una producción de presupuesto ajustado que había comenzado a rodar el pasado 6 de octubre. Desde entonces, la producción habría incurrido en el incumplimiento de las medidas anticovid y se habría retrasado en los pagos del equipo, según recogía Variety este fin de semana.

De hecho, antes de producirse el accidente varios miembros del equipo técnico decidieron abandonar la producción precisamente preocupados por el incumplimiento en las medidas de seguridad sanitarias y en lo referido al manejo de armas de fuego. En vez de alojarse en Santa Fe, la localidad más cercana al rancho Bonanza Creek Film, la productora instó a los trabajadores a hospedarse en una ciudad más barata como Albuquerque, a una hora de carretera del set.

Esta circunstancia resuena con las peticiones sobre derecho al descanso con las que el sindicato de técnicos del mundo del espectáculo (IATSE) ha mantenido un pulso durante las últimas semanas, amenazando con una huelga para luchar por una mejora en sus condiciones de trabajo y vida, afectadas por jornadas maratonianas y sin pausa.

¿Qué pasará ahora con 'Rust'?

Al menos hasta que finalicen las dos investigaciones que hay en curso, la policial y la interna de Rust Movie Productions, el rodaje y la producción del western se han detenido "por un periodo indeterminado de tiempo". Una vez que se aclare lo sucedido, se decidirá cómo seguir adelante con la producción.

