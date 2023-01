Alec Baldwin, acusado de homicidio involuntario por la muerte de Halyna Hutchins en el rodaje de 'Rust'

Alec Baldwin ha sido acusado de homicidio involuntario por la Fiscalía del estado de Nuevo México (EE UU) tras la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, que falleció de un disparo durante el rodaje de la película Rust.

En octubre de 2021, Baldwin, protagonista y productor de este western independiente, apretó el gatillo de una pistola cargada supuestamente con balas de fogueo, pero que contenía munición real, y acabó con la vida de Hutchins, además de herir a Joel Souza, director del film. El suceso abrió el debate sobre la presencia de armas de fuego en los sets y desembocó en una investigación en torno a lo ocurrido en el rancho Bonanza Creek, en Nuevo México.

Ahora, además de la acusación contra Baldwin, también se han presentado cargos por homicidio involuntario contra la encargada del protocolo de seguridad durante la grabación, Hannah Gutierrez Reed, mientras que el ayudante de dirección David Halls, encargado de entregar el arma a Baldwin, ha aceptado una acusación de delito menor en un acuerdo con la fiscalía.

La investigación del incidente que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de la película Rust sigue en activo y ahora ha salido a la luz un vídeo en el que Baldwin aparece ensayando con un arma momentos antes de que tuviera lugar el terrible incidente. En el clip, publicado por el departamento del Sheriff del condado de Santa Fe, se puede ver al actor caracterizado como el personaje que interpreta en el filme, empuñando el arma y apuntando a cámara. El metraje se filmó el mismo día en que Hutchins perdió la vida.(Fuente: Imágenes Cedidas) Sale a la luz un vídeo en el que Baldwin aparece ensayando con un arma momentos antes de que tuviera lugar el terrible incidente.

La fiscal jefe de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, ha anunciado los cargos este jueves tras meses de especulaciones acerca de la implicación en el suceso por parte de Baldwin. "Tras revisar las evidencias y las leyes del estado de Nuevo México, he determinado que hay evidencias suficientes para presentar cargos contra Alec Baldwin y otros miembros del equipo de Rust", ha afirmado Carmack-Altwies: "Nadie está por encima de la ley y todo el mundo merece justicia".

"Si una de esas tres personas, Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed y David Halls, hubiera realizad su trabajo, Halyna Hutchins hoy estaría viva. Es así de sencillo", ha afirmado Andrea Reeb, la fiscal especial asignada al caso: "Las pruebas claramente muestran un patrón de desatención en el set de rodaje de Rust".

Recordemos que, tras el suceso, la familia de Hutchins denunció a Baldwin por homicidio imprudente y, en una investigación paralela, las autoridades de Nuevo México interpusieron en abril del año pasado una multa de 140.000 dólares a los productores del filme, entre los que figura Baldwin, por no garantizar el protocolo de seguridad.

El actor, por su parte, demandó en noviembre a Gutierrez-Reed y Halls, así como a la encargada de atrezzo Sarah Zachry y Seth Kennedy, responsable del suministro de munición y armas. La demanda acusaba a Gutierrez-Reed de no haber comprobado la pistola y a Halls de no haber hecho otro tanto, justo antes de entregársela a Baldwin diciendo que era una “pistola fría”; esto es, con balas de fogueo. Zachry y Kennedy también habrían cometido negligencia por no garantizar la seguridad.

Un mes antes, en octubre, los productores de Rust habían llegado a un acuerdo con los familiares de Halyna Hutchins para poder reanudar la producción del filme en enero de este año. El acuerdo incluía que Matthew Hutchins, el marido de la directora de foto fallecida, obtuviera un crédito de productor ejecutivo del filme.

