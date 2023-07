Los 20 perros más tiernos del cine y la televisión: desde '101 dálmatas' hasta 'Los Bridgerton'

En la gran mayoría de películas y series de televisión, todos los miembros del reparto son actores y actrices que interpretan a un personaje, con líneas de diálogo, interacciones y emociones. Pero hay ciertas ocasiones en las que los perros también tienen un papel importante en estos proyectos, en mayor o menor medida. Si en España el can más famoso era Pancho, en el resto del mundo hay otros animales que también se han convertido en iconos.

De todas las razas, tamaños, colores y personalidades, los perros han estado presentes desde el principio del cine. Vida de perro (1918), de Charles Chaplin, allanó el camino para que los mejores amigos del hombre también fuesen protagonistas. Del estreno de ese cortometraje ha pasado más de un siglo, y desde entonces han sido muchos los animales que han aparecido en tanto en películas como en series.

'Los Bridgerton'

La serie sobre la realeza de Netflix tenía que introducir en palacio todos los elementos dignos de una monarquía, por lo que no podía faltar un corgi, la raza favorita de la reina Isabel II (la de la realidad). Por ello optaron por Austin, que en la ficción se llama Newton, un perro de esta raza cuya dueña es la actriz Simone Ashley, quien da vida a Kate Sharma. Eso sí, el pequeño can no debía comportarse muy bien durante el rodaje, tal y como reveló el reparto en Entertainment Weekly.

Austin, el corgi de Simone Ashley, es Newton en 'Los Bridgerton' NETFLIX

Lassie

Una de las perras más famosas del mundo del cine y de las series es Lassie, una collie que participó en 13 películas (compartiendo pantalla incluso con Elizabeth Taylor) y otras tantas ficciones para televisión. Su primera ficción, que recibió el nombre del can, estuvo en emisión durante 19 años y casi 600 episodios. La última aventura del animal se estrenó en 2020, y durante los más de 70 años que lleva en pantalla, han sido muchos los que perros que la han 'interpretado'.

Lassie ha tenido includo videojuegos y programas de radio con su nombre. Archivo

Hachiko

Este akita protagoniza una de las películas que aseguran lágrimas. Siempre a tu lado, Hachiko (2009), cuenta la historia real de un perro que esperó durante nueve años en una estación de tren a que su dueño regresase, aunque este había muerto hacía tiempo. Tres akitas, llamados Layla, Forest y Chico interpretaron a Hachiko en este remake de la cinta japonesa de 1987.

Richard Gere y Hachiko en 'Siempre a tu lado, Hachiko'. GRAND ARMY ENTERTAINMENT

Rex

El perro policía más famoso de la historia de la televisión es este pastor alemán que ayudó a la policía de Viena a resolver crímenes de toda índole durante 18 temporadas en Comisario Rex (con un parón de cuatro años entre medias). Al famoso acompañante de las autoridades austríacas lo han interpretado hasta seis canes, aunque todos han fallecido ya.

El protagonista de 'Comisario Rex'. ANTENA 3

Beethoven

Otro de los grandes protagonistas caninos de la gran pantalla. Este San Bernardo participó en ocho películas en las que vivía diversas aventuras junto a la familia Newton. Beethoven, a lo largo de los años, ha estado encarnado por cuatro perros distintos, aunque ha sido uno llamado Cujo (no el de la cinta de terror de 1983) quien ha participado más veces en la saga, con cuatro largometrajes.

'Beethoven, uno más de la familia' (1992) UNIVERSAL PICTURES

Milú

El fiel compañero de Tintín en sus aventuras en un Grand Terrier blanco que acompaña al intrépido reportero en todos los cómics. El perro dibujado por Hergé es uno de los animales más famosos de la historia de los tebeos, y mantiene continuas conversaciones con su dueño, al que a veces tiene que convencer para no cometer locuras.

Una imagen del popular repotero de cómic, Tintín, y su perro Milú. HERGÉ

Scooby Doo

Uno de los perros más prolíficos en cuanto a producciones ha sido Scooby Doo, un gran danés que ha ido resuelto misterios paranormales desde 1969 a lo largo de más de 40 películas (tanto animadas como de acción real) y 12 series de televisión. Junto a Fred, Vilma, Daphne y Shaggy, se ha subido en innumerables ocasiones a la colorida furgoneta de la pandilla.

'Scooby-Doo' (Raja Gosnell, 2002) Warner Bros.

Pluto

La mascota de Mickey Mouse es uno de los principales personajes de Disney. Pluto, al contrario que sus compañeros del universo de animación, no tiene atributos humanos, pero aun así es muy comunicativo gracias a sus gestos. La magnitud de la compañía ha hecho que este sabueso Bloodhound sea el perro más reconocible del mundo.

Pluto, inseparable amigo de Mickey, es, probablemente, el perro más conocido. DISNEY

Reina y Golfo

Disney estrenó en 1955 La dama y el vagabundo, un relato animado en el que Reina, una cocker spaniel de la 'clase alta' y Golfo, un Schnauzer de lo más bajo de la sociedad, se enamoran perdidamente. La cinta tuvo un remake en acción real en 2019, en el que también demostraron que el hogar es lo más importante, independientemente del origen.

'La dama y el vagabundo' (1995). Cinemanía

Totó

Otro de los perros más míticos de la gran pantalla es Totó, el pequeño terrier que pertenece a Dorothy en El mago de Oz (1939), que incluso puede estar conectada con Barbie. El pequeño can que acompaña a su dueña hasta el mundo mágico estuvo interpretada en la cinta de Victor Fleming por Terry, una actriz canina con notable experiencia, ya que había trabajado antes con directores como Cecil B. DeMille o Fritz Lang.

Totó junto a Dorothy (Judy Garland) en 'El mago de Oz' (1939). MGM

Marley, de 'Una pareja de tres'

Este labrador de Una pareja de tres (2008) dejó al público con lágrimas tras el final de una película que consiguió recaudar más de 240 millones de dólares en taquilla. Hicieron falta hasta 22 perros para interpretar a Marley y para plasmar sus diferentes comportamientos, aunque quien salió más tiempo en pantalla fue uno llamado Clyde.

Owen Wilson junto a 'Marley' en 'Una pareja de tres' (2008). FOX 2000 PICTURES

Snoopy

Este beagle blanco es el compañero de Charlie Brown en las tiras cómicas dibujadas por Charles Schulz. En Carlitos y Snoopy, está continuamente fantaseando, y se ha convertido en todo un icono, llegando incluso a obtener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2015. Además, su contorno se ha convertido en un elemento muy reconocible.

Escena de 'Carlitos y Snoopy. La película de Peanuts'. 20th Century Fox

'101 Dálmatas'

Pongo, Perdita, Rolly, Lucky... y así hasta 101. Estos dálmatas protagonizaron la película de dibujos animados en 1961, aunque más de tres décadas después se hicieron dos cintas de acción real, con Glenn Close interpretando a la malvada Cruela de Ville, que tuvo su propio live-action en 2021, con Emma Stone a la cabeza.

'101 dálmatas' (1961) WALT DISNEY PICTURES

Sam de 'Soy leyenda'

En Soy Leyenda (2007), la adaptación de la novela de Richard Matheson, la única compañía que tiene Will Smith en su lucha por sobrevivir en el apocalipsis zombie es su pastor alemán Sam, que en realidad era hembra y se llamaba Abby. En una entrevista para Access Hollywood durante la promoción de la película, el actor reconoció que la quiso adoptar, pero ya tenía una familia.

Will Smith en 'Soy leyenda' Warner Bros.

Buddy, de 'Air Bud'

En los 90 se hicieron famosas varias películas en las que los animales tenían aptitudes humanas, aunque la más éxitosa fue Air Bud (1997), en la que Buddy, un golden retriever, es un crack jugando al baloncesto. La película fue un taquillazo, lo que hizo que se produjeran otras cuatro cintas, además de varios spin-off.

Buddy en 'Air Bud' (1997). Buena Vista Pictures

Einsten/Copérnico, de 'Regreso al futuro'

El perro de Doc Brown, que en 1985 se llamaba Einstein y en 1955 Copérnico, era un pastor catalán que a la vez era uno de los mejores amigos del científico. El que sale en pantalla es un can de la misma raza llamado Tiger, que fue sustituido tanto en la segunda como en la tercera entrega debido a su edad.

Einstein y Doc Brown en 'Regreso al futuro'. Universal

Los perros de 'John Wick'

La historia en la gran pantalla del ex-asesino a sueldo comienza con el asesinato de su perra beagle, que conduce al personaje de Keanu Reeves a una espiral de venganza. Al final de la primera entrega, John Wick se encuentra con un pitbull al que decide no ponerle nombre, y que todavía aparece en la cuarta película de la saga, estrenada este mismo año.

Keanu Reeves y el pitbull en 'John Eick 3: Parabellum' Lionsgate

La patrulla canina

La serie canadiense de animación se ha convertido en uno de los principales contenidos infantiles desde su estreno en 2013. Durante más de 180 episodios, los cachorros de pastor alemán, dálmata, bulldog inglés, mestizo, labrador, cocker spaniel y husky han entrenido a los niños de todo el mundo.

Clifford

El perro más grande de todo el cine es un labrador retriever de color rojo que apareció por primera vez en 1963 en unos libros, pero no fue hasta el 2000 cuando tuvo su propia serie. Tuvo otros tres programas televisivos más, hasta que en 2021 Paramount estrenó una película de acción real, la cual recaudó más de 100 millones en la taquilla global.

Fotograma de 'Clifford, el gran perro rojo' Paramount Pictures

Rin Tin Tin

La primera estrella canina del celuloide fue un pastor alemán llamado Rinty, que fue rescatado por un soldado estadounidense en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Después de regresar a casa, fue adiestrado para el mundo del cine, consiguiendo protagonizar numerosas películas de gran éxito. Después de su muerte, otros perros adoptaron su nombre y aparecieron en diversas producciones.

