Robert Downey Jr. aún no se ha recuperado del mayor fracaso de su carrera: "Es una herida abierta"

Cuando uno puede alardear de haber sido Tony Stark y Sherlock Holmes, es normal que se venga un poco arriba. Máxime si, como en el caso de Robert Downey Jr., todo el mundo daba su carrera por muerta solo unos pocos años antes. Esa fue la razón por la cual el actor se embarcó en Las aventuras del doctor Dolittle, un mastodóntico fracaso que todavía le sigue doliendo.

"Acababa de terminar mi contrato con Marvel y me embarqué rápidamente en lo que prometía ser una franquicia en potencia grande, divertida y bien realizada", confiesa el actor en una entrevista con la New York Times Magazine (vía IndieWire). Downey, que ahora reaparece en Oppenheimer, prosigue admitiendo que el proyecto tampoco pintaba tan bien: "Tenía algunas reservas. Mi equipo y yo estábamos un poco demasiado excitados con el trato y no tanto con los méritos de la realización".

Pero, como si se tratara de una tragedia griega, el orgullo acabó pudiendo más. Según explica Downey Jr.: "En aquel momento, yo era invulnerable. Era el gurú de todo el cine de género".

"Dos años de oportunidades malgastadas"

La que peor lo pasó, añade, fue su esposa, la productora Susan Downey. "Mi señora se arremangó las mangas hasta los sobacos para hacer que aquello estuviera al menos lo bastante presentable para ir a los mercados, y eso le causó un estrés chocante", recuerda el actor.

Dirigida por Stephen Gaghan (Syriana), Las aventuras del doctor Dolittle tuvo una producción calamitosa, provocándole a Universal cerca de 100 millones de dólares en pérdidas. Pese a semejante desastre, Downey Jr. considera que aprendió algo de ella: "¿Cómo es la frase? ¿Nunca desperdicies una buena crisis? Desde ese momento redefinimos nuestras prioridades e hicimos algunos cambios entre nuestros asesores más cercanos en el negocio".

De hecho, el actor la considera una de las películas más importantes de su carrera junto con Cariño, estoy hecho un perro (2006). "Aquella película fue la que convenció a Disney de que valía la pena hacerme un seguro", explica. "Y la segunda película más importante ha sido Dolittle, porque Dolittle fue una herida abierta de oportunidades malgastadas que duró dos años".

