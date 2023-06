¿Quién era realmente John Wick? La historia real del 'Navy Seal' Marcus Luttrell

John Wick: Capítulo IV llegó a España el pasado mes de marzo, y más de seiscientos mil cuatrocientos espectadores acudieron a las salas para ver la nueva aventura del asesino profesional al que encarna Keanu Reeves.

Los amantes de esta franquicia han seguido los pasos de John Wick desde 2014, cuando su primera entrega llegó de tapadillo al catálogo de Netflix, tras ni siquiera estrenarse en salas españolas, bajo el nombre de Otro día para matar, un título que bien podría pasar por el de la enésima secuela de James Bond.

Casi diez años después, los seguidores de este antihéroe saben que no conviene meterse con sus mascotas: el asesinato de su perro, que su esposa le había regalado antes de morir, hizo que John Wick abandonase de manera indefinida su retiro para empuñar de nuevo un arma.

'John Wick: Chapter Two' Cinemanía

Esta historia le resultó familiar a algunos espectadores, que habían leído una noticia similar en los periódicos, aunque en lugar de llamarse John Wick, su protagonista tenía el nombre de Marcus Luttrell, un exNavy Seal que había servido en Afganistán, condecorado con el Corazón Púrpura y la Cruz Armada.

El único superviviente, por fin en casa

Los días de Luttrell en el frente ya habían inspirado una película, El único superviviente (Peter Berg, 2013), basada a su vez en un libro escrito por el propio Marcus. En 2005, el militar quedó aislado en una operación cuyo objetivo era aniquilar a un líder talibán, logrando sobrevivir tras se descubierto por las milicias afganas.

Aunque su hazaña lo convirtió en un héroe, Luttrell regresó a los Estados Unidos aquejado de estrés postraumático, como tantos otros combatientes que han afrontado situaciones límite.

Luttrell se hospedó con su madre, pero su estado mental no daba muestras de mejorar. El ejército le regaló un perro de terapia, una medida que habían empleado exitosamente con otros militares. El de Luttrell fue una hembra de raza Golden Retriever, que recibió el nombre de Daisy.

'El único superviviente'

Una noche de 2009, Marcus y su madre escucharon un tiroteo mientras veían la televisión. El excombatiente salió corriendo al jardín y se encontró a su perra herida de muerte por una bala que le había atravesado el hombro. En ese mismo momento, un coche doblaba la esquina a toda prisa, huyendo del vecindario.

El Navy Seal, que había recibido dos de las principales condecoraciones que puede lucir un soldado, subió a su camioneta, en la que guardaba su pistola, y persiguió al coche a una velocidad superior a 160 kilómetros por hora.

Sin soltar el volante, Luttrell recuperó la conciencia de lo que estaba ocurriendo y llamó al 911 para contarles lo que había pasado y, sobre todo, lo que pasaría si él, en lugar de la policía, atrapaba a los que habían matado a su perra. El militar perdió la pista del automóvil, que fue detenido por los Texas Rangers. Sus integrantes fueron detenidos por crueldad animal, y se les acusó de haber matado a cuatro perros más en los últimos días.

Luttrell no llegó tan lejos como Wick, pero el asesinato de su Golden Retriever inspiró la franquicia protagonizada de Keanu Reeves, un mercenario profesional que no tuvo tiempo o no quiso reflexionar acerca de la conveniencia de matar a quienes habían acabado con la vida de su mascota.

'John Wick: Capítulo IV' en el Palais Garnier archivo

