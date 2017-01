Fogonazos: 'Calor a precio de oro'

¿Que hace un frío polar, nieva hasta en Murcia y no hay quien resista sin calefacción o una estufa eléctrica? Sube el precio de la electricidad. Mientras escribo estas líneas el megavatio se paga en España a uno de sus máximos históricos. Es la ley de la oferta y la demanda, el sacrosanto mercado: más me necesitas, más me pagas. ¿O acaso nos creímos que mantener una casa razonablemente caliente en los días más fríos del año es un derecho básico?

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora: