La última es... ¡Help Barcelona!

La intensidad con la que vivimos estos días la actualidad informativa en Catalunya no nos permite digerir el día a día porque cuando crees que ya lo has visto todo, siempre ocurre algo nuevo que te sorprende todavía más que aquello que sucedió el día anterior.

Y esto ocurrió el martes pasado cuando nos desayunamos un artículo al alimón escrito por los presidentes de grupos municipales en el Ajuntament de Barcelona Xavier Trias (PDeCAT) y Alfred Bosch (ERC) en el que anunciaban un Help Barcelona! Trias y Bosch se erigieron el martes como los salvadores de Ada Colau, la alcaldesa que —aseguran— es prisionera del socialista Jaume Collboni. Y no es un fake! Es una de aquellas noticias que nunca te imaginaste escribiendo y que el procés hacen posible: Xavier Trias que en junio proponía un acuerdo con ERC y el PSC para desbancar a Colau de la alcaldía, ahora le hace a la alcaldesa una propuesta de gobierno y de estabilidad municipal para librarla de los socialistas porque, aseguran: "abona la represión" por no rechazar el 155. Además Trias y Bosch piden a Colau que se fíe, que "no la dejarán caer" porque la capital de Catalunya se debe posicionar. Propuestas increíbles de salvación. ¡Seguimos!