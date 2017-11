Tras la tempestad, llegó la autocrítica

En plena resaca por la República no proclamada vivimos ahora el momento de autocrítica por todo aquello que nuestros responsables políticos en Catalunya hicieron, y sobre todo, por lo que nos dijeron que hacían y que resultó no ser así.

Hace ya meses que las diferentes familias independentistas unieron fuerzas para explicarnos cómo la buena gestión del Govern desembocaría en una república catalana rica y plena, con un amplio reconocimiento internacional. Y aplicando esa misma metodología del lanzamiento sistemático de mensajes idénticos, los mismos partidos políticos que hace tan solo tres semanas celebraban el nacimiento de la nueva república provocan ahora una avalancha de autocríticas asegurando que "no estaban preparados" para gestionar una Catalunya independiente, que la vía unilateral no será el camino durante la próxima legislatura o bien que "no esperaban una respuesta tan violenta del Estado". Confesiones en voz alta de hoy, que desde hace semanas reconocía en secreto más de un dirigente del bloque independentista.

Está muy bien la autocrítica, y sería aún mejor pedir disculpas. Por ello, la exigencia inmediata es que en los programas electorales que están redactando para el 21-D no nos mientan de nuevo.