Carta a los diputados catalanes ausentes de ERC y PDeCAT

Queridos diputados catalanes ausentes: Tras declarar la independencia y dar por inaugurada la república catalana, vuelven ustedes un mes después a recorrer los pasillos del Congreso de los diputados y ocupar sus escaños. Proclamarse uno ciudadano de un nuevo país y participar del pleno de los martes del país vecino son dos elementos que, me lo reconocerán, casan regular. Quise imaginar cómo fue su vuelta al trabajo en esas circunstancias y la extraña situación me recordó a algo.

En un capítulo de los Simpsons se explica la llegada del director del colegio, Seymour Skinner, a la ciudad. Tras luchar en la Guerra de Vietnam, el joven Skinner vuelve a la que pensábamos era su casa, donde lo esperaba la que los espectadores creíamos que era su madre. El capítulo nos descubre la verdad. El Skinner que conocemos en realidad no es Skinner. El auténtico desapareció en la batalla y el impostor, el que conocemos, llama al timbre de la que será su madre vestido de soldado. -"Hola, mamá, he vuelto de la guerra". La señora Skinner abre la puerta, observa de arriba abajo a ese hombre y decide que es mejor tener a un desconocido como hijo que no tener nada. -"Hola, Seymour, hijo, bienvenido a casa"- le responde -"llegas justo para la hora de comer, ve a cambiarte a tu cuarto: subiendo las escaleras a la derecha"- le susurra al oído. Curiosamente la relación acabó funcionando.



No sé si esta extraña relación que empezó ayer entre ustedes, los diputados de ERC y PDeCAT, y el Congreso al que dicen ya no pertenecer, funcionará o no. Ni cuánto tiempo durará. Pero lo que parece claro es que su situación, por el momento y parece que seguirá así en los próximos tiempos, es idéntica a la del personaje amarillo, pero justo a la inversa. Les toca a ustedes acudir a un lugar que conocen de sobra, simulando ser quienes, por el momento, no son.



Les toca a ustedes acudir a un lugar que conocen de sobra, simulando ser quienes, por el momento, no son.

A veces la performance política choca con la realidad. La situación en Cataluña no es nada fácil, lo sé y no quiero frivolizar: sus compañeros del Govern están presos y entiendo que su participación de la vida política en Madrid tiene que ver con denunciar esta situación que algunos desde fuera de Cataluña consideramos grave. Pero un consejo: tengan cuidado, porque el lío que provoca en algunos, dentro y fuera de Catalunya, esta situación que proponen de realidades paralelas, como dar por hecha la independencia pero acudir al escaño en Madrid, hará que muchos no se tomen en serio los asuntos graves que es necesario que ustedes denuncien.

Con cariño,

Gerardo Tecé