Fogonazos: 'La cuarta resurrección de Pedro Sánchez'

Concejal en Madrid de rebote, en 2004; diputado también de rebote, y por dos veces, en 2009 y 2013, Pedro Sánchez resucita de nuevo, ahora como líder del PSOE ungido por las bases tras ser abatido hace ocho meses en una maniobra impulsada entre otros por Susana Díaz, ahora derrotada. Los meses de travesía y la contundente victoria de este domingo le dan a Sánchez un caudal político muy superior al que tuvo. No me sorprendería que intente a no tardar una quinta resurrección como presidente del Gobierno. Y que lo logre.

