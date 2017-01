La crisis del Valencia CF como reflejo de una época

La penosa situación deportiva, económica y social en la que se encuentra el Valencia CF me produce, en primer lugar, una profunda pena. Soy abonado y accionista del club desde hace dos décadas, con lo cual mi visión no es desapasionada, todo lo contrario. Ni pretende serlo. Vaya esto por delante.



Cuando se produce una crisis sistémica, esta afecta a todos los órganos del cuerpo. Uno a uno, van dando síntomas de alerta. Hoy, voces del valencianismo claman contra Peter Lim, cuyo modelo de gestión ha quedado en evidencia por inexistente. Consiste, por lo visto, en ir dando bandazos, sin estrategia ni cultura de club, mercadeando con fichajes y cambiando entrenadores desde Singapur con el mando a distancia.



Pero no nos equivoquemos. Lim no es la causa de los males del Valencia, sino la consecuencia. El club comenzó a socavar los cimientos de su propia estructura, de sus éxitos y de su filosofía el día que se alió con el poder político, económico y financiero.



El Consell de Francisco Camps utilizó a Bancaja y a Radiotelevisión Valenciana para inyectar dinero sin parar en el Valencia. Esas dos instituciones desaparecieron y hubo que vender el club, ahogado por la deuda del presidente que promocionó el PP, Juan Soler, también arruinado. Solo queda la base social, siempre fiel. Ojalá no sea tarde para la reacción.

