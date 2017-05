Cae el paro teñido de subempleo. España es el segundo país de la UE en precariedad laboral. Solo Chipre es peor. Crece a buen ritmo el número de puestos de trabajo, no su calidad. En diez años se dobló el porcentaje de temporales y la tendencia no afloja. Es cierto que el peor empleo es el que no existe, pero si la precariedad vino para quedarse, lo que habrá crecido es un monstruo.

