Txumari Alfaro desata la polémica al aconsejar "no hacer nada" para tratar el cáncer

El que fuera presentador del programa sobre remedios naturales La Botica de la Abuela, Txumari Alfaro, ha desatado la polémica después de intervenir en un congreso celebrado en Barcelona, en el que ha aconsejado a las mujeres que padecen un cáncer de mama "no hacer nada" para tratar su enfermedad ya que, asegura, "tomar conciencia" del tumor ya es suficiente para sanar.

Durante el desarrollo del congreso Un mundo sin cáncer, Txumari Alfaro ha querido responder a la cuestión de una mujer que se interesaba por cómo podría mejorar la salud de su hija, enferma de un tumor en la mama. El expresentador del espacio de TVE ha garantizado públicamente que "la terapia consiste en no hacer nada", y ofrece la solución de que la paciente "tome conciencia del cáncer que está sufriendo".

"Esta madre me decía: pero es que mi hija tiene una enfermedad muy grave, un problema muy importante... No importa, porque tu consciente acaba de permitirle a tu inconsciente que lo integre (el tumor)", afirma Alfaro, que insiste en que "solamente con esta toma de conciencia, los médicos te dirán que bajan los índices tumorales, te van a dar menos quimioterapia, porque no la vas a necesitar".

"Quiero incidir en esto para conseguir el cien por cien de curación en las mujeres con cáncer de mama y de otros tipos", insistía el naturópata. La idea que plantea el comunicador navarro coincide con el ideario del congreso, en el que se trataba "lo que tu médico no te cuenta".

Las redes sociales se han indignado con los comentarios de Txumari Alfaro y con el desarrollo de este congreso. La comunidad médica catalana ha expresado su indignación por considerar que este evento "pone en duda la información sobre el cáncer que facilitan los médicos", según recoge laSexta.

¿No puede ser? ved video pic.twitter.com/AIH3Z1NX6S — Pere Estupinyà (@Perestupinya) 15 de enero de 2018