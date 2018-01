Comer cápsulas de detergente, la nueva peligrosa moda que se ha hecho viral en las redes

Una extraña nueva tendencia en Internet hace que los adolescentes se graben comiendo cápsulas de detergente, una moda que se ha convertido, además de en viral, en muy peligrosa.

Bajo el lema Ted Pod Challenge, los vídeos han comenzado a emerger hace solo unos días y varias organizaciones han dado ya la voz de alarma ante el riesgo que se asume.

Los videos supuestamente están hechos para ser divertidos; una respuesta satírica a las advertencias nacionales y comercializadas contra la ingestión de cápsulas, que en broma se denominan "fruta prohibida".

A pesar del riesgo, los usuarios no han tardado en realizar varios memes sobre esta moda.

The perfect meal. Retweet if you would eat this. #tidepods #tidepod pic.twitter.com/OpsPJkF6eV