Una escuela británica crea zonas "de ricos y de pobres" en el patio del recreo

Una escuela británica ha desatado la polémica en Reino Unido después de crear zonas "de ricos y de pobres" en el patio del recreo para evitar que los niños jueguen con equipamientos deportivos si no los han pagado.

Esta decisión, tomada por la Wednesbury Oak Academy, en Tipton (Reino Unido), se empezó a llevar a cabo la semana pasada, cuando la escuela solicitó una donación voluntaria de unas 6 libras por niño para comprar el equipo deportivo con el que los niños juegan a la hora del almuerzo. Después de algunas aportaciones económicas se decidió que los niños que no habían pagado se separarían de los que sí lo habían hecho, según informa el diario Mirror.

Esta medida desató las críticas entre los padres de los alumnos, que solicitaron que todos los chicos pudieran jugar con el equipo independientemente de que lo hubieran financiado para evitar una discriminación social y el aprendizaje de valores negativos entre los niños. Pero la directora Maria Bull continúa defendiendo este plan y solo ha aceptado que "un par de veces a la semana" los alumnos cuyos padres sí hayan contribuido a pagar el equipo inviten a un amigo que no pagó a jugar con esos juguetes.

Bull indicó al diario Mirror que está recibiendo múltiples amenazas de padres descontentos. "Me escriben por Facebook diciéndome que me merezco una buena bofetada. Esa no es forma de comportarse, estoy a punto de llamar a la Policía".

De los 450 alumnos de esta escuela, solo 50 padres pagaron las 6 libras

En su alegato a favor de este programa, la directora de la escuela insiste en que no había ningún padre que no pudiera hacerse cargo de esas 6 libras y que, además, dieron "ocho meses" de plazo para pagarlas.

"No fue una idea mía, sino del consejo de padres. Yo preferiría que los niños hicieran sus propios juegos en el patio. No me creo que este asunto haya llegado a la prensa", explicó.

De los 450 alumnos con los que cuenta este colegio, solo 50 padres pagaron las 6 libras que se solicitaban para comprar un balón de fútbol, otro de rugby, dos cuerdas para saltar y algunas pelotas de tenis.

La petición en contra de esta medida la inició Angela Moore, a la cabeza de la representación de otros padres y abuelos de los niños "disgustados" por un plan que han llamado "sin paga no hay juego".

"Solicitamos que se suspenda este proyecto, ya que no es algo con lo que ninguno de nosotros desee asociarse. Está causando malestar, intimidación y exclusión social, entre otras cosas", defiende Moore.

Su petición ya ha cosechado unas 600 firmas de personas que califican el plan como "escandaloso". "Solo son 6 libras, pero puede ser una cantidad realmente preocupante para algunas personas", expresó un padre.