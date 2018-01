Gobierno local de Marbella dice a PSOE que "deje de mentir" y pida a Junta que "amplíe de una vez" La Bajadilla

En respuesta a las manifestaciones realizadas por Bernal, el portavoz del Ejecutivo local, Félix Romero, ha señalado que el Ayuntamiento como tal "no ha presentado ningún recurso contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulaba la adjudicación por parte de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) para ampliar el recinto portuario".

"Es la APPA quien adoptó esa decisión, es la APPA la que tendrá que recurrir o no y es la APPA quien tiene que desbloquear una situación que tiene su origen en el intento del Gobierno autonómico del PSOE de hace caja, una vez más, en Marbella", ha subrayado en un comunicado.

"Si la Junta de Andalucía hubiera invertido el dinero público, el dinero de todos los marbellíes, en acometer este proyecto en lugar de querer sacar rédito económico con la ampliación de La Bajadilla, nos habríamos ahorrado muchos problemas y los vecinos de Marbella y San Pedro no seguirían esperando que se ejecuten estas obras", ha recordado Romero.

En este punto, ha dicho que "lo mismo ha ocurrido con la ampliación del Hospital Costa del Sol, cuyos trabajos llevan varios años parados porque el PSOE, una vez más, no quiso invertir en nuestra ciudad y pretendió también que las obras las hicieran empresas privadas".

"El señor Bernal sabe todo esto, pero sigue intentando engañar a los vecinos en lugar de exigirle a su partido que apueste de una vez por Marbella e invierta en nuestro municipio sin querer hacer caja", ha apuntado el concejal 'popular'.

Para el portavoz del equipo de Gobierno, la "actitud de Bernal no solo es irresponsable, sino que además es partidista y, como siempre, pretende defender los intereses del PSOE y no los de los vecinos de Marbella por medio de mentiras y engaños". "No estaría mal que alguna vez dijera una verdad, aunque solo sea porque estamos en Navidad", ha añadido el edil.

