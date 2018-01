La octava temporada de 'Juego de tronos' se estrenará en 2019

Ahora sí, ya es oficial. HBO ha anunciado (por fin) la fecha de estreno de la octava y última temporada de su serie estrella. Bueno, más concretamente el año, y las noticias no son nada alentadoras: la legión de fans de Juego de tronos seguirá mordiéndose las uñas ¡hasta 2019¡, según informan medios especializados como Deadline, que citan a un comunicado de la cadena. De momento se desconoce si los episodios se emitirán en enero de ese año o en diciembre del mismo, pero lo que está claro es que winter is not coming en 2018.

Seis episodios conformarán la octava entrega, que pondrá el broche de oro a la ficción basada en las novelas de George R.R. Martin y que debe poner además punto final al devenir nada esperanzador de Los siete reinos. Los actores ya se encuentran inmersos en el rodaje de la que será la temporada más breve de todas, cuya producción concluirá en verano.

La cadena norteamericana también ha confirmado la participación de los creadores de la serie, David Benioff y D.B. Weiss, como directos de la nueva entrega junto a David Nutter y Miguel Sapochnik. Este último ha dirigido ya cuatro episodios, incluidos dos de los grandes: Hardhome (temporada 5) y Battle of Bastards (temporada 6). Nutter tampoco se queda atrás. Él fue el artífice del magnífico La misericordia de la madre, final con el que se cerraba la quinta entrega. Para la octava, de momento, toca esperar.