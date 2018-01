Fernández cree que Junta ha hecho "todo lo que tenía que hacer" para abrir el aparcamiento del hospital de Guadalajara

Fernández, que ha visitado las obras de este aparcamiento, ha considerado que los ciudadanos "no se merecen que las administraciones discutamos y nos enfrentemos", apuntando que no comprende las razones por las que el alcalde de la ciudad, Antonio Román, "paraliza ahora unos trabajos imprescindibles para abrir el aparcamiento", según ha informado la Junta en nota de prensa.

"No conocemos bien porque este continuo palo en las llantas de las ruedas para que podamos abrir el aparcamiento", ha continuado el consejero, insistiendo en la "necesidad de resolver este problema" y en que las administraciones "tienen que saber qué es un bien general y favorecer que se lleve a cabo".

Además, el responsable regional de Sanidad ha hecho hincapié en que no entiende "las razones por las cuales ahora Román se ha negado a reunirse con el delegado de la Junta en Guadalajara, cuando es un cargo perfectamente representativo del Gobierno de la región".

"Reunirnos y reunirnos no nos lleva a nada si no tenemos la licencia y si no revisan la documentación que les hemos enviado", ha añadido, tras insistir en la necesidad de que se dé la licencia de apertura a esta obra.

