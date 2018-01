Un concejal del PP de Cuenca: "Quien duerme en los cajeros es porque quiere"

El concejal 'popular' de Atención a las Personas en Cuenca, José María López Martínez, dijo que en la ciudad gobernada por su partido "no duerme nadie en la calle", al menos si ha acudido al Ayuntamiento a pedir ayuda y si lo hace es por decisión propia.

Según la información de www.periodicoclm.com, el edil aseguró durante el último pleno municipal, celebrado en diciembre, que "cada uno es libre para estar excluido o intentar no estarlo" y que dormir en la calle es "una opción personal".

Martínez hizo estas declaraciones durante su intervención cuando se debatía una moción presentada por el PSOE para la elaboración e incorporación al futuro Plan de Vivienda Estatal de un programa de prevención y atención al 'sinhogarismo'.

Según el edil, "hay gente que no quiere saber nada de los servicios sociales", y por ello "la gente que duerme en los cajeros es porque quiere dormir allí".

No obstante, afirmaba que "no hay nadie" que acuda al Ayuntamiento de Cuenca "y se quede en la calle porque no le demos una alternativa". Pero "si un señor quiere dormir en un cajero, yo no me puede meter con la libertad de las personas", explicaba, ya que "cada uno es libre para estar excluido o intentar no estarlo".