Cien agentes de Policía Local y 22 voluntarios de Protección Civil prestarán servicio en la Cabalgata de Reyes de Murcia

La Concejalía de Tráfico y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia ha programado un dispositivo especial con motivo de la Cabalgata de Reyes Magos en el que participarán 100 agentes de policía Local y 22 voluntarios de Protección Civil, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La Cabalgata saldrá de la avenida San Juan de la Cruz, y pasará por la calle Mozart, Torre de Romo, Sacerdotes Hermanos Cerón, Alameda de Colón, avenida Canalejas, Plaza Martínez Tornel, avenida Gran Vía Escultor Salzillo, avenida Constitución, Plaza Circular, Gran Vía Alfonso X el Sabio y avenida Gutiérrez Mellado.

En lo referente a restricciones de circulación en la Plaza Circular, el tráfico procedente de avenida de Primo de Rivera hacia Ronda de Levante, se invertirá el sentido inverso a la circulación. En la calle Cartagena, para los residentes de la zona se habilitará salida por la calle Gracia hacia la calle Floridablanca.

Desde las 10.00 hasta las 23.00 horas, se prohibirá la circulación de vehículos de más de 3.500 kilogramos, en las siguientes calles del casco urbano: avenida Ciclista Mariano Rojas, Avda. Miguel de Cervantes, Avda. de los Pinos, Almirante Loaysa, Reino de Valencia, Reino de Murcia, Avda. Miguel Induráin, Avda. de los Dolores, Ronda Sur, salidas 140 A. y B., salidas 141, 142 y 143, salidas 144 A. y B.

Quedarán exceptuados de esta prohibición los vehículos destinados al transporte público de viajeros.

Asimismo, en la avenida San Juan de la Cruz (tramo afectado) y calle Mozart se prohibirá la circulación a partir de las 15.00 horas.

Por otra parte, también como en años anteriores se establecerán salidas de emergencias y zonas de paso en C/ Sacerdotes Hermanos Cerón con Alameda de Colón, Plaza González Conde con Alameda de Colón, Alameda de Colón con C/ Hernández del Águila, Plaza Martínez Tornel con Avda. Tte. Flomesta y Plano de San Francisco, Avda. Gran Vía Salzillo con C/ Santa Catalina dirección San Bartolomé, Avda. Gran Vía Salzillo con C/ Maestro Alonso, Avda. Gran Vía Salzillo a C/ Acisclo Díaz, Plaza Fuensanta con Avda. Jaime I y Jerónimo de Roda, Plaza Circular con Gran Vía X el Sabio (paso de peatones) y Plaza Circular en paso de peatones de la Plaza a la Gran Vía Alfonso X el Sabio.

