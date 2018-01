CCOO cree que la precariedad laboral "persiste" en C-LM y que "enturbia" el descenso del paro en diciembre

La secretaria regional de Empelo y Políticas Sociales de CCOO C-LM, María Ángeles Castellanos, ha insistido en que son "nuevamente las campañas agrícolas, en este caso la aceituna" las que "alivian" los datos del desempleo regional, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Castellanos ha considerado que el hecho de que "actividades tradicionales sigan marcando la evolución del empleo" en Castilla-La Mancha implica que "se producen pocos avances tendentes a la creación de una estructura productiva más estable y no tan estacional".

"Con triunfalismos no se solucionan los problemas de las personas. Hemos de asumir que la estacionalidad, la temporalidad, el desempleo de mujeres y de jóvenes o las jornadas parciales no deseadas son realidades muy presentes en nuestra región y se han de tomar medidas tendentes a cambiar estas realidades", ha continuado la secretaria regional.

Además, ha destacado que la región vive instalada en la precariedad laboral "no sólo por la estacionalidad, sino también por la temporalidad que se registra en las contrataciones", insistiendo en que "el empleo precario no nos sirve" y en que "la explotación laboral no puede ser la vía para salir de una situación de crisis". "El crecimiento económico no se está trasladando a las personas, es imprescindible que el reparto de la riqueza sea más justo y ello implica más salarios y más servicios públicos de calidad", ha finalizado.

