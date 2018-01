Unos jóvenes construyen una 'isla' para evitar ser multados por beber alcohol en Año Nuevo

Un grupo de jóvenes dieron la bienvenida al 2018 de una peculiar manera: construyendo una isla privada para evitar la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en Coromandel, Nueva Zelanda.

El consumo público de alcohol está prohibido en toda la península de Coromandel, con una multa de hasta 250 dólares para los infractores, para evitar actos violentos.

Según informa Newsweek, los jóvenes construyeron la 'isla' frente a la costa de Tairua, una ciudad norteña de Nueva Zelanda, durante la marea baja del pasado domingo, día de Nochevieja, y luego esperaron a que subiera el agua.

