El PSOE de Málaga exige al Gobierno el "cierre inmediato" de la cárcel de Archidona como CIE

Así, ha sostenido que se está ante una situación "que empezó mal, siguió peor y está teniendo desenlaces tremendos", en referencia al suicidio de uno de los inmigrantes este viernes. El PSOE participa este sábado en la concentración junto a las organizaciones, entidades y fuerzas políticas que han denunciado los incumplimientos en el CIE de Archidona y "la insensibilidad del Gobierno".

Ruiz Espejo ha señalado que "el suicidio de uno de los inmigrantes es el último y más grave incidente de todos los vividos en la cárcel de Archidona en las últimas semanas", a lo que se han sumado "protestas y rebeliones de los inmigrantes, carencias elementales en instalaciones y servicios, y el encierro durante semanas de varios menores, algo que no permite la ley".

El líder socialista ha recordado en un comunicado que desde el 21 de noviembre, cuando el Gobierno comenzó a trasladar a 500 inmigrantes a la cárcel de Archidona, "han sido innumerables los hechos que se han sucedido".

Además, ha destacado que la justicia se encuentra investigando si el Ministerio del Interior "facilitó datos falsos a los jueces con la finalidad de que estos aceptaran el traslado al centro carcelario, que el Gobierno ha defendido desde el principio".

CARENCIAS

Cuando se produjo el traslado, ha apuntado, las instalaciones no contaban con suministro de agua potable, "una carencia a la que se suman las denunciadas por diferentes colectivos como la ausencia de mudas durante los primeros días, la falta de calefacción, o que sólo contaban con un intérprete, o que un solo médico les atendió a todos los inmigrantes durante los primeros días".

"No había teléfono público, se les restringía el acceso a sus pertenencias, no había horarios de visitas y la cárcel no tenía plan antiincendios y o de evacuación. Algunas de estas carencias sólo se empezaron a solucionar a raíz de la visita de varios parlamentarios y del Defensor del Pueblo, algo que produce vergüenza", ha dicho.

Por todo ello, ha insistido en que el Ejecutivo del PP "no está actuando correctamente con los inmigrantes en la cárcel de Archidona". "Es intolerable su gestión y estamos ante una vulneración de toda la legislación española, europea e internacional de los derechos humanos", ha asegurado Ruiz Espejo.

"En sólo un mes se han vivido en Archidona todos los males de los CIE, con menores encerrados, numerosas irregularidades con los solicitantes de asilo y por último con un suicidio, algo que desde el PSOE no vamos a permitir", ha concluido el líder socialista de Málaga.

Consulta aquí más noticias de Málaga.