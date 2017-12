El decano de los abogados critica que en justicia se vaya "a remolque" y dice que "no hay voluntad" de invertir

"En justicia siempre se va parcheando. Sigo manteniendo que la justicia es la hermana pobre de la administración", ha asegurado Lara en una entrevista con Europa Press, incidiendo en que "se invierte en sanidad, en educación, en todo; mientras que en justicia no interesa". "Está claro que no hay voluntad política por invertir" en esta materia, ha aseverado.

Así, ha considerado que hace falta "una reforma integral de la justicia, pero sobre un cambio en la conciencia de lo que es la administración de justicia", ya que, "no es solamente para establecer el orden en la sociedad, sino que mucho de la supervivencia de las empresas y las familias depende de la justicia".

En este punto, ha lamentado que algún juzgado de lo Mercantil de Málaga "está señalando para 2021", preguntándose "para qué le sirve a una empresa que el juzgado resuelva en 2021 sobre su situación" o "de qué come una familia si cuando a alguien le despiden o hace una reclamación de salario, el juicio se señala para más de un año vista".

Así, el decano de los abogados malagueño ha considerado que en Málaga "hacen falta juzgados de todas las jurisdicciones y en los últimos tiempos se han creado un Primera Instancia y otro más para Estepona". "Me parece una falta de respeto a Málaga por parte de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Justicia", ha dicho, al tiempo que ha considerado que "la administración local también debería ser mucho más contundente en la defensa de la ciudad de Málaga".

OFICINA JUDICIAL

Respecto a la llamada nueva Oficina Judicial, que la Junta de Andalucía implanta en la comunidad, ha recordado que en 2004 "ya se hablaba" de ella: "No sé si es una utopía o una tomadura de pelo", ha apuntado, indicando que "casi en 2018, me escandaliza hablar de nueva".

"Cuando se está 14 o 15 años después en la misma situación es porque no hay voluntad, es mentira", ha manifestado Lara, quien ha incidido en que fue "hace tres años cuando se puso un juzgado de la localidad malagueña de Vélez-Málaga y otro de El Ejido (Almería) como proyectos pilotos.

Sí ha considerado "necesaria" una reforma del sistema organizativo. "Que hay falta de medios humanos y materiales es indudable, pero que hay que revisar la organización del funcionamiento de la administración de justicia, también", ha asegurado, apuntando que "se crean más órganos judiciales y se van colapsando, por lo que algo hay que cambiar".

"Hay que establecer una nueva estructura si se ha quedado obsoleta. Vamos a sentarnos todos los operadores jurídicos y hagamos un plan serio de reforma y cambiemos el sistema sin dilación", ha abogado el decano de los abogados malagueños.

CLÁUSULAS SUELO

Respecto al plan del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que un sólo órgano acumula las demandas de cláusulas suelo, ha dicho que "el tiempo ha demostrado que llevábamos razón y no ha funcionado en absoluto". "Ha funcionado para los bancos, a los que les tocó la lotería con la unificación de esos procedimientos en un solo juez por partido judicial", ha manifestado.

"Son miles de demandas para un solo juzgado y sin medios. ¿Qué ocurre? Que se colapsa y la gente tarda años y años para recuperar su dinero", ha aseverado, recordando que ya "hemos protestado y hemos dicho que es una barbaridad esta situación".

Así, ha indicado que "el colegio se dirigió al Ministerio, al Consejo, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para decir que no se prorrogara el plan, que rectificaran porque era un fracaso en toda España, y que se devolviera la competencia a todos los juzgados de primera instancia".

SALA PENAL DESPLAZADA DEL TSJA

Sobre la petición de una sala lo Penal del TSJA desplazada a Málaga y a Sevilla, ha recordado que el alto Tribunal andaluz "aprobó por mayoría aplastante" esta solicitud, insistiendo en que "en el caso de Málaga, los datos lo avalan" por número de asuntos cuyos recursos deben verse en dicha sala y en que "no se está queriendo quitar la capitalidad judicial a Granada".

Ha asegurado que "si no se desplazan esas salas, se aleja más la justicia de los ciudadanos". Para Lara, "la postura que se está adoptando es que cuando los números den se aprobará desplazarlas, lo cual es un error", por lo que ha considerado que "Málaga no lo puede permitir y debe reclamarlo ya". "Es momento de decir ya está bien de maltratar a Málaga, que somos el motor económico y no tememos nada", ha indicado.

Consulta aquí más noticias de Málaga.