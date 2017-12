CCOO demanda a Castilla-La Mancha Media por el "impago" a los trabajadores del 1% pendiente desde febrero de 2016

"Han sido muchas las reuniones de la mesa de negociación en las que la Representación Legal de los Trabajadores ha intentado de manera infructuosa llegar a un acuerdo para el cumplimiento de un derecho que en absoluto puede estar sujeto a condiciones. Aun así, desde la parte social se ha seguido trabajando y planteando propuestas para desbloquear esta situación. Al final, esta misma semana se llegó a alcanzar un acuerdo con la empresa. Pero llegado el momento de la firma, lo bloqueó el Gobierno regional, desautorizando a los responsables de CMM a través del director general de presupuestos", ha informado CCOO en nota de prensa.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido así discriminar a casi medio millar de trabajadores y trabajadoras de CMM, negándoles el aumento salarial del 1% que sí cobraron en la nómina de febrero de 2016 el resto de los trabajadores de la Administración autonómica y de las demás empresas públicas de Junta", denuncia Lola Cachero, secretaria general de la FSC-CCOO CLM.

A día de hoy, según el sindicato, casi dos años después de haber saldado su deuda con todos los demás trabajadores, la Junta sigue bloqueando la retribución de ese mismo derecho a los trabajadores de CMM. Eso nos ha obligado a acudir a los tribunales"

Además, acusan al Gobierno regional de "utilizar esta situación para condicionar la negociación del convenio colectivo de CMM, supeditando el pago del 1% a la aceptación por parte de los representantes legales de los trabajadores de condiciones inasumibles en la negociación del nuevo convenio".

"Mantenemos, como siempre, la disposición a seguir negociando el convenio colectivo en los puntos en los pueda existir encuentro y acuerdo. Con esta voluntad acudiremos, por supuesto, a la reunión de la nueva Comisión Negociadora del Convenio Colectivo fijada para el próximo día 5 de enero", han explicado desde el sindicato.

Por último, la Federación de Servicios a la Ciudadanía y la Sección Sindical de CCOO en CMM ha señalado que no descartan la convocatoria de movilizaciones. "Los trabajadores de CMM son los únicos empleados de una empresa pública de Castilla-La Mancha que aun no han cobrado el 1% que se pactó en el Estado y en la región en 2016. Nos sentimos engañados y maltratados por el Gobierno regional, es necesario que se desbloqueé la situación y si no se puede desbloquear por la vía de la negociación, no descartamos acudir a la movilización".

