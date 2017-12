Ya es oficial: El príncipe Enrique y Meghan Markle se casarán el 19 de mayo de 2018

El príncipe Enrique de Inglaterra y su prometida, la actriz estadounidense Meghan Markle, ya tienen fecha oficial de boda, según ha comunicado el Palacio de Kensington.

"Su majestad el príncipe Enrique de Gales y Meghan Markle se casarán el 19 de mayo de 2018", anuncia la institución en Twitter: "El anuncio de hoy sigue a la confirmación previa del mes de la boda y su ubicación".

La pareja se casará en la en la Capilla de San Jorge, dentro del Castillo de Windsor (al oeste de Londres. El templo tiene capacidad para albergar a 800 personas.

Como a confirmó la casa real, Todos los costes del enlace pasarán a cargo de la familia del novio. Meghan, de 36 años, americana y católica, se convertirá a la iglesia anglicana antes de la boda y también tiene la intención de adquirir la nacionalidad británica,

