Las rupturas matrimoniales descienden un 9% en Galicia en el tercer trimestre

El número de demandas de ruptura matrimonial (separaciones y divorcios) presentadas en Galicia en el tercer trimestre del año ascendió a 1.182, frente a las 1.301 que se recibieron en los juzgados de la comunidad en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 9,1 por ciento, por encima de la media estatal (-7,8 %).

Así se recoge en los datos hechos públicos este viernes por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y difundidos por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En el tercer trimestre del año, descienden en la comunidad tanto los divorcios consensuados (de 701 en el año 2016 a 633 este año, lo que supone una caída del 9,7 %), como los no consensuados (de 548 a 484, un 11,7 % menos).

En relación a las separaciones de mutuo acuerdo, pasaron de 35 a 43, mientras que se registraron 22 contenciosas, frente a las 17 del tercer trimestre del año pasado. En 2017 se registró entre julio y septiembre una petición de nulidad matrimonial.

En cuanto a las demandas de ruptura matrimonial con la población a 1 de enero de 2017, Galicia se sitúa en 4,37 peticiones por cada 10. 000 habitantes, ligeramente por debajo de la media estatal (4,79).

GUARDIA Y CUSTODIA

Por otra parte, en el tercer trimestre del año se registró una disminución interanual tanto en los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos menores no matrimoniales, como en los de modificación de medidas no consensuados, mientras que los consensuados aumentaron.

Así, entre julio y septiembre de este año se iniciaron 112 procedimientos de modificación de medidas de mutuo acuerdo, un 12 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Las demandas de modificación de medidas no

consensuadas fueron 327, lo que supone un descenso interanual del 7,1 por ciento.

En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos menores no matrimoniales, se registraron en el periodo estudiado 142 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que supone un descenso interanual del 10,1 %. Bajaron también un 16,6 % las demandas litigiosas, al pasar de las 290 del año pasado a las 242 de 2017.

TOTAL ESPAÑA

En total en España el número de separaciones y divorcios se redujeron en el tercer trimestre de 2017 en un 7,8 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este viernes el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los datos facilitados por el órgano judicial señalan, además, que la mayor reducción interanual se dio en las separaciones consensuadas, que cayeron un 16,3 por ciento, aunque las no consensuadas también han registrado una bajada con respecto al primer trimestre de 2016, en concreto, un 12,3 por ciento menos.

Respecto a los divorcios, que, según apunta el CGPJ, son la forma de disolución más importante numéricamente, las 12.545 demandas interpuestas de mutuo acuerdo entre octubre y diciembre de este año representaron un 8,2 por ciento menos que las demandas presentadas en el tercer trimestre de 2016; y los 8.727 divorcios no consensuados, un 6,4 por ciento menos.

Sin embargo, la cifra en cuanto a nulidades matrimoniales no presentan grandes variaciones. En este caso los datos son de 35 nulidades en este último tercer trimestre, frente a las 34 en el mismo periodo del año anterior.

CANARIAS Y VALENCIA, LOS QUE MÁS SE SEPARAN

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2017, el CGPJ ha observado que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en Canarias, con una tasa del 5,72; Comunidad Valenciana, con 5,67; Baleares, con 5,4; Andalucía, con 5,1; Cataluña, con 5; y Murcia, con 4,82.

"Todas estas comunidades superaron la media nacional, que fue de 4,79", apunta el órgano judicial, que también destaca que ha sido el País Vasco, con 3,57, la autonomía con la tasa más baja de separaciones y divorcios.

En cuanto a las modificaciones de medidas consensuadas en estos procesos, el documento señala que se presentaron un total de 2.082 en estos últimos tres meses, lo que supone un 5 por ciento más que en igual trimestre del año anterior. En el resto de los procedimientos de modificación de medidas se observaron disminuciones interanuales, apunta el CGPJ.

Así, señala que se presentaron 6.385 solicitudes de modificación de medidas no consensuadas, con una disminución interanual del 3,9 por ciento; 3.417 solicitudes de modificación de medidas consensuadas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, un 5,7 por ciento menos que el año anterior; y 5.362 no consensuadas, con un descenso interanual del 6,7 por ciento.

