Las familias accederán al 'cheque bebé' hasta los tres años si no superan los 22.000 euros de renta

El Gobierno gallego ampliará hasta los tres años la 'Tarxeta Benvida', la ayuda para recién nacidos en la comunidad, pero a partir del segundo año del bebé eleva las exigencias de renta y solo las familias con peor situación económica podrán acceder a ella. Concretamente, el tope de renta anual será de 22.000 euros por familia y la inversión que contempla el Ejecutivo es de 36 millones de euros.

Al término del Consello de la Xunta, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ya había anunciado que la ampliación de la medida afectaría a las rentas más bajas aunque sin concretar los detalles, ha incidido en que para el primer año del bebé no se varían los requisitos ni el importe: 1.200 euros. Eso sí, si hasta ahora se cobraba mensualmente, ahora el montante total se efectuará en dos pagos anuales.

De este modo, para poder acceder a la tarjeta durante el primer año del bebé la renta anual familiar no podrá ser superior a 45.000 euros o bien la renta per cápita no podrá ser superior a 13.500 euros. Podrán acceder a ella los padres naturales o con niños en adopción o guardia con fines adoptivos.

Sin embargo, para mantener esta ayuda durante los dos años siguientes, Feijóo ha explicado que los requisitos de renta serán más "exigentes". En concreto, la renta anual familiar deberá ser igual o inferior a 22.000 euros.

A partir del segundo año y hasta que el bebé cumpla tres, las cuantías serán de 600 euros anuales, a razón de 50 al mes, si el hijo que da derecho a la ayuda es el primero; 1.200 euros anuales, a razón de 100 al mes, si el hijo que da derecho a la ayuda es el segundo; y 2.400 euros anuales (200 euros al mes), si es el tercero o sucesivos. En este caso, las aportaciones se harán efectivas en pagos anuales sucesivos.

Como novedad, además, la ayuda se abre a los gallegos que, residiendo en el exterior, decidan volver a Galicia en el año 2018. Así, si el hijo nace antes del retorno, dispondrán de un plazo de dos meses desde su regreso para solicitar la ayuda, frente al plazo general de dos meses desde el nacimiento o dictado de la resolución de adopción o guardia con fines adoptivos.

La 'Tarxeta Benvida' está destinada a atender los gastos que supone el nacimiento, derivados de la adquisición de productos básicos para el niño como leche y otros alimentos, pañales, ropa, cunas o productos de higiene y farmacéuticos, entre otros. De hecho, Feijóo ha remarcado el control que se realiza para garantizar que la tarjeta se usa para adquirir estos productos y no -ha ejemplificado- "a comprar juguetes".

INTENTAR "SEGUIR PAGANDO MES A MES"

Feijóo ha concretado que las familias del 78,3 por ciento de los bebés nacidos en 2016 perciben esta ayuda, lo que supone en torno a 15.000. En 2017 se esperan cifras similares, con lo cual, en sus dos primeros años de vida, la 'Tarxeta Benvida' llegará a unas 30.000 familias.

Así las cosas, en cuanto al cambio del sistema de pagos, ha precisado que "se pagaba mes a mes y ahora hay muchas tarjetas", lo que dificulta la gestión. En todo caso, el presidente ha remarcado que el Ejecutivo desearía "seguir pagando mes a mes", por lo que intentará articular un dispositivo informático que facilite los pagos y la fiscalización.

Entre tanto, ha explicado que se harán dos pagos, el primero de ellos desde el nacimiento hasta final del primer año natural, y los meses que restan, al año siguiente. "Si el bebé nace en marzo, se paga desde marzo a diciembre en un pago; y el segundo se le haría en el siguiente año los tres meses que le faltan. Lo que se hace es adelantar el dinero", ha ejemplificado.

El presidente ha justificado que, para ampliar a tres años la medida, se ha optado por fijar requisitos de renta más "exigentes" a partir del segundo año.

"Actualmente, con un año de ayuda, son aproximadamente 15.000 familias, un 80 por ciento, que se mantendrán. Y para tener hasta tres años, entendemos que va a bajar a unas 9.000 familias, más del 40 por ciento", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.