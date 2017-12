Caballero afirma que no le preocupa "nada" la calidad del agua en Vigo, porque "siempre" ha sido potable

En una rueda de prensa, el regidor olívico ha asegurado que las analíticas de la concesionaria muestran que los niveles de hierro en Canido, una de las zonas con valores más elevados, estaban en la mañana de este jueves en 329 microgramos por litro (frente a los más de 700 reportados por la Xunta en analíticas de días pasados), y que los niveles "siguen mejorando" en el resto de la ciudad.

Además, ha incidido en que el agua "nunca" dejó de ser potable y que, para ponerse en ese escenario, hubiera sido necesario que los valores de hierro fueran superiores a 600 microgramos en dos analíticas consecutivas en un mismo punto, algo que, ha asegurado, no sucedió.

No obstante, Caballero no ha desvelado cuáles fueron los resultados en los análisis practicados por Aqualia a lo largo de las últimas semanas y se ha limitado a insistir en que el agua de la traída "siempre" fue apta para el consumo.

Por ello, ha arremetido contra Feijóo por su papel "como calumniador" y por "sembrar bulos y desconfianza" sobre la potabilidad del agua en la ciudad. "No es bueno especular con estas cosas, y Feijóo lo hizo por razones políticas (...) No se puede hacer política de esa forma indigna", ha aseverado, y ha advertido de que el presidente gallego "no consiguió mermar el prestigio de la ciudad", pero sí "enfadar aún más" a los vigueses.

