Os fondos para bolsas de estudantes e axudas por incendios serán ampliables nos orzamentos de 2018

O ditame do proxecto de lei de orzamentos da Xunta para 2018 incorpora as emendas acordadas entre o PP e o PSOE para incluír como créditos ampliables os fondos destinados a bolsas para estudantes (iniciativa dos socialistas) e á reparación dos danos ocasionados polos incendios forestais (dos populares).

Tanto as contas galegas para o ano que vén como a lei de acompañamento (de medidas fiscais e administrativas) foron aprobadas este martes na comisión de economía do Parlamento, paso previo ao seu debate definitivo no pleno.

O obxectivo da emenda incorporada aos orzamentos, transaccionada entre o PP e o PSOE, é que se poidan atender todas as demandas que se presenten e cumpran os requisitos establecidos, tanto no ámbito das bolsas como no dos incendios.

No que respecta á lei de acompañamento, foron transaccionadas unha serie de medidas relativas á política forestal e contra incendios, após a vaga de lumes que queimou máis de 49.000 hectáreas en outubro en Galicia.

TRANSACCIÓNS

En concreto, o BNG presentou 15 emendas relacionadas coa modificación da lei de incendios de 2007, á que se refire a lei de acompañamento no seu artigo 15. Delas, 13 foron transaccionadas cos populares.

Nun debate que comezou o pasado xoves e que terminou na tarde do martes, o PP transaccionó cinco das 10 emendas presentadas polo PSOE e seis do sete de En Marea.

