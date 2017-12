Bob Dylan ofrecerá un concierto el 24 de marzo en Salamanca

Posteriormente, el artista continuará con tres noches más en el Auditorio Nacional de Madrid - los días 26,27 y 28 de marzo- y otras dos en el Liceo de Barcelona - 20 y 31 de marzo-, antes de continuar con su gira europea.

Para la cita de Salamanca, las 4.400 entradas a la venta estarán a la venta desde las 00.00 horas del 13 de diciembre, a través de riffmusic.es, y tienen un precio que oscila entre los 40 y los 120 euros, unos pases que permitirán disfrutar de cerca de dos horas de la música de este "autor de proyección universal".

Así lo han anunciado el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, el vicerrector para la Conmemoración del VIII Centenario, Mariano Esteban, y Christopher Ortiz, de Riff Producciones, quienes han presentado este concierto que formará parte, dentro del ciclo 'Ex cátedra', de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca.

Para su llegada a Salamanca, además de otros posibles apoyos y de la recaudación, el Ayuntamiento de la ciudad aportará 115.000 euros más IVA, una cantidad que saldrá del 1,2 millones de euros que el Consistorio ha destinado para actividades culturales con motivo del VIII Centenario de la Universidad.

En cuanto a los temas que pondrá sobre el escenario, Christopher Ortiz, de Riff Producciones, ha explicado que su compañía ya ha promovido tres giras del compositor norteamericano y que "es bastante impredecible"; no obstante, ha mostrado su deseo de que Dylan apueste por grandes éxitos de su carrera, por lo que se ha decantado últimamente.

Este concierto será el primero en España de su nueva gira, lo que permitirá al público disfrutar del cantante por primera vez en Castilla y León desde su presencia en el ciclo Músicos en la Naturaleza, que tuvo lugar en Gredos en 2008.

DYLAN

Dylan, con 50 años de carrera, es conocido por desarrollar nuevas expresiones poéticas en la canción tradicional americana y por ser uno de los poetas más consagrados del siglo XX. Su repertorio cuenta con canciones como 'Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again', 'Just Like a Woman', 'Blowin' in the Wind', 'The Times They are A-Chagin', 'A Hard Rain's A-Gonna Fall', 'All Along the Watchtower', 'Mr Tambourine Man' o 'Like a Rolling Stone'.

El compositor y cantante, que fue galardonado en 2016 con el Premio Nobel de Literatura, acaba de lanzar en marzo el primer disco triple de su carrera, 'Triplicate', que incluye 30 versiones de temas clásicos de la música americana.

A lo largo de su carrera ha sido reconocido con numerosos galardones. Sus discos han recibido varios premios Grammys, Globos de Oros y premios de la Academia y su nombre aparece en el Salón de la Fama del Rock and Roll, el Salón de la Fama de Compositores de Nashville y el Salón de la Fama de los Compositores.

Fue investido Caballero de la Orden de las Artes y la Letras por el ministro de cultura de Francia, en 1990. En 2007 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y en 2008 le otorgaron un reconocimiento honorario del Premio Pulitzer. En 2012 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por parte del presidente Barack Obama y en 2016 la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura.

Consulta aquí más noticias de Salamanca.