Iceta (PSC): "Quien trabaje por el inmovilismo o la ruptura, no me encontrará"

El líder del PSC Miquel Iceta se presenta a las elecciones del 21-D con una lista transversal plasmado en el acuerdo alcanzado con Units per Avançar –formación heredera de Unió Democràtica– y que sitúa a Ramon Espadaler como número 3; hasta puestos simbólicos para figuras de la izquierda como ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo (fue eurodiputado con Podemos) o la filósofa Victòria Camps.

Estamos en el ecuador de la campaña electoral ¿les cuesta explicar la composición de la lista del PSC?

No, porque nos da la oportunidad de explicar que para nosotros esta legislatura estará marcada por la necesidad de llegar a acuerdos y hemos querido empezar predicando con el ejemplo. Nosotros no hemos esperado al resultado electoral para ponernos de acuerdo con otros si no que hemos hecho un esfuerzo de suma desde el primer momento y lo hemos plamado en las candidaturas. Ello también da cuenta de la excepcionalidad del momento, seguramente en otras circunstancias nosotros no podríamos hacer unas listas tan abiertas y la gente más moderada tendría sus propias candidaturas. Nuestra lista demuestra que la urgencia del momento no da lugar a roces ni a discrepancias.

Usted apuesta por pasar del 'Junts pel Sí al Junts per Seny'. ¿Cree que los catalanes están en ese camino?

Espero que sea eso lo que los catalanes y catalanas voten el 21-D porque hemos tenido una legislatura cuyo balance es nefasto: tenemos una economía más débil, una imagen más deteriorada... Pienso que no nos dimos suficiente cuenta cuando Artur Mas dijo que entrábamos en rumbo de colisión y efectivamente la colisión se ha producido, por tanto hemos de buscar otro camino. Primero hemos de reconciliarnos entre los catalanes; con los españoles y también con el resto de Europa así como con las empresas que han tenido que cambiar su sede porque aquí no encontraban la estabilidad suficiente... creo que hemos de cambiar cuanto antes porque ya nos hemos hecho mucho daño.

¿Cómo ve los resultados del 21-D?

Espero que el independentismo no tenga mayoría y que podamos hacer un gobierno que realmente saque a Cataluña del atolladero. No le mentiré, me gustaría ganar y ser presidente, pero a mí lo que me importa más que ganar es poder ayudara solucionar. En estos momentos quien piense que derrotando a su adversario resuelve el problema, se equivoca. El problema lo tendremos que resolver entre todos y deberemos ponernos de acuerdo y renunciar a cosas. Tendremos que renunciar a la intolerancia, a la imposición... pactar quiere decir que algo que tú considerabas imprescindible no se va a poder hacer; y que algo en lo que tú ni tan solo habías pensado, tendrás que aceptarlo. Deberemos recuperar la cultura del pacto que estos últimos años ha estado tan perdida en la política catalana y espero que el resultado electoral ayude a empujar en esa dirección.

Pero según se desprende de las encuestas, el día 22 va a ser difícil...

Sí, deberemos realizar un verdadero esfuerzo para el acuerdo, un esfuerzo que le recuerdo que en la política catalana no se ha hecho en los últimos 5 años. Igual nos coge sin preparación suficiente, pero lo que no nos puede coger es sin ganas. Yo tengo ganas y voluntad de encontrar esa solución y ese acuerdo. De momento ya sabemos que hay dos cosas que son imposibles: la independencia por lo que implica de ruptura, y el inmovilismo. Tendremos que construir ese puente en el podamos pasar, si no todos, sí una gran mayoría. En ese terreno, los socialistas hemos trabajado mucho para contribuir a crear ese espacio, y eso es lo que nos mueve y lo que nos anima. Es lo que vamos a intentar con el apoyo de la ciudadanía y si es un apoyo muy importante, como yo espero, me atrevo a decir que podremos arrastrar a otros a esa dinámica de acuerdo. Pero en cambio si los que crecen son los polos opuestos, pues eso va a ser más difícil.

Pensando en el día 22, los socios más que posibles se sitúan precisamente en esos polos opuestos: Ciudadanos y ERC. A quién prefiere Iceta.

En esta campaña corremos el riesgo de estar hablando todo el rato de los pactos del día después en lugar de ponernos de acuerdo sobre qué es lo que hay que hacer. Yo pactaré con aquellos que se acerquen más al planteamiento de programa que nosotros hacemos en estas elecciones y desde luego yo pactaré con quien me haga presidente. Pero insisto, lo más importante es pactar para hacer qué. Piense que Cataluña ha perdido cinco años y que ha salido muy perjudicada de este tiempo, por tanto lo que tenemos que hacer es sumar esfuerzos para que Cataluña gane en autogobierno, en financiación y en recuperar su imagen en el resto de España y de Europa. Debemos trabajar para renovar y reformar la Constitución española y la modernización de España. Yo quiero trabajar en esa dirección y quienes quieran trabajar en esa línea me van a encontrar. Pero quienes quieran trabajar o bien por el inmovilismo o por la ruptura no me encontrarán.

Cuál es la propuesta concreta del PSC sobre la reforma de la Constitución para conseguir el encaje de Cataluña dentro de España.

Tenemos una propuesta muy detallada del partido socialistas que aprobamos en el año 2013 en Granada y que renovamos antes del verano en la declaración de Barcelona y que yo resumo en lo que llamamos las 4 erres: reconocer a Cataluña dentro de la Constitución; cambiar las reglas de reparto de competencias porque se producen demasiados conflictos ante el TC; buscar un sistema de financiación que sea más equitativo y mejorar la gestión del sistema tributario y para ello nos gustaría que se cumpliese lo que establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña de crear un Consorcio tributario entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia estatal de Administración Tributaria; y la cuarta erre es la de representación, a nosotros nos gustaría tener un Senado que efectivamente sea una cámara de representación territorial, nos gusta el modelo alemán y que la segunda cámara no sea de segunda lectura, sino de primera lectura para temas territoriales y que en ella estuvieran representados los parlamentos y los gobiernos de las Comunidades Autonómas.

Entraría en algún momento el planteamiento de un referéndum

Nosotros pedimos no un referéndum si no dos referéndums. Uno porque si cambiamos la Constitución todos los españoles deberán votar esa reforma y un segundo porque querremos cambiar el Estatuto para adecuarlo a las nuevas posibilidades de la reforma constitucional y eso lo tendrán que votar los catalanes. Nosotros no queremos ponernos de acuerdo en una votación si no votar un acuerdo que es algo muy distinto. No nos planteamos hacer un referéndum sobre la independencia, creemos que eso divide, separa a la sociedad y al final consagra ganadores y perdedores en un momento en el que las encuestas nos dicen que las opciones están cada vez más equilibradas. Yo más que satisfacer al 50 % de la población más 1 prefiero satisfacer razonablemente al 70-80% de la población y creemos que nuestra propuesta asegura más eso y por ello nosotros no planteamos en ningún caso hacer un referéndum sobre la independencia.

En este camino, cree que los comunes podrían estar al lado del PSC

Habría que preguntárselo a ellos. Nosotros ahora venimos de una experiencia muy negativa con la ruptura del pacto de gobierno en el ayuntamiento de Barcelona. Era de las pocas administraciones en España en la que había un gobierno compartido entre el mundo de comunes y Podemos y el partido socialista; y de forma unilateral han decidido romper ese pacto curiosamente utilizando como excusa la aplicación del artículo 155 cuando ese pacto excluía de forma expresa, por escrito y firmado cualquier cuestión que desbordara el ámbito local. Con lo cual en este momento nuestras relaciones están deterioradas por esa decisión de los comunes. Desde luego que las izquierdas estamos llamadas a entendernos, nosotros pensábamos que iba a ser así en Barcelona, y continuaremos defendiendo esa perspectiva. Pero la verdad es que a día de hoy hemos tenido que recuperarnos y sobrellevar una experiencia negativa porque no entendemos el porqué de esa ruptura.

Curiosamente se dice que es el artículo 155 pero todo el mundo sabe que ese artículo para lo que ha servido es para convocar unas elecciones el 21-D a las que nos presentamos todos y en cambio cuando se les dice a los comunes: qué habría que haber hecho ¿respetar la declaración de independencia y dar por hecho que había una república catalana? Entonces no saben qué contestarnos. Por lo tanto si no se aplicaba el 155 o algo parecido en el fondo es que la independencia ya te venía bien, ya estabas de acuerdo con ella... cómo había que volver a la legalidad y frenar un proceso que además los propios independentistas dicen ahora que no tenían mayoría suficiente par hacerlo. Una minoría estaba imponiendo su criterio a una mayoría y eso en democracia es inaceptable.

Y con el bloque independentista, si abandonan la vía unilateral ¿podría el PSC llegar a acuerdos con ERC o con un Junts per Catalunya más moderado?

No es que renuncien a la vía unilateral, es que han visto lo que nosotros ya advertimos: que era inviable. Y al mismo tiempo van diciendo cosas que son un poco peregrinas como que ahora es el momento de hacer república, o que hay un gobierno legítimo (del que van borrando a consellers como Santi Vila).

En cuanto a la lista de JxCat yo no sé si serán más o menos moderados que ERC, es una lista que en teoría era del PDeCAT y que ha acabado siendo la lista de Puigdemont y el PDeCAT ha quedado muy desdibujado en esta operación política. Por lo tanto tampoco se si habrá cohesión suficiente entre sus miembros o un planteamiento político sobre el que podamos trabajar y colaborar. Más bien todo apunta a que no.

Veo muy difícil que los socialistas nos pongamos de acuerdo que quienes han llevado a este país al borde precipicio y creo que convendría que el mundo independentista pasara a la oposición y reformulase sus planteamientos después de haber intentado su camino y de habernos puesto en una situación con efectos muy negativos para Cataluña.

Entonces el acuerdo pasaría por un pacto del llamado bloque constitucionalista

A mi me gustaría que hubiera un pacto en torno a un determinado programa de gobierno que hubiera unas prioridades claras. Para mí hay dos extremos que son inaceptables uno es el inmovilismo y el otro es la ruptura. Entonces veremos, primero que hablen los ciudadanos y a partir de ahí ya seremos los políticos los que traduciremos esos resultados en pactos.

Las encuestas sitúan al PSC como una de las fuerzas que más crecen, y están siendo el centro de todas las críticas...

El resto de partidos pensaban que el PSC no era competitivo y ahora se dan cuenta de que es uno de los partidos que más crece en todas las encuestas y es lógico que nos critiquen. Me hace mucha gracia que el PP y Ciudadanos, que constantemente hablan de hacer un bloque constitucionalista, acaben criticando más al PSC que a los independentistas y no me parece la manera más adecuada de ponernos de acuerdo. Si lo que toca es hacer grandes acuerdos yo creo la opción que represento y mi propia candidatura como persona que aspira a la presidencia de la Generalitat tiene mucho ganado. La gente nos ha visto en el Parlament hablando, tratando con respeto a todo el mundo y tratando hasta el último momento evitar desastres y rupturas. Esa actitud tendrá un reconocimiento por parte de los ciudadanos.

En este sentido fue importante el acercamiento al expresident Puigdemont...

Ahí se trataba de intentar evitar el desastre que luego desgraciadamente se produjo. Le dije convoque elecciones y si quiere yo luego le acompaño al Senado, vamos a buscar un acuerdo político que evite lo que finalmente no se evitó y que ha sido esta aplicación del 155 y que unas elecciones que debía haber convocado Carles Puigdemont finalmente las ha convocado el presidente Rajoy.

He intentado siempre tratar a mis adversarios con el máximo respeto y a las instituciones con el respeto que merece algo que es de todos y no de una parte. Yo creo que uno de los grandes errores del independentismo de esta última etapa es que han utilizado las instituciones solo al servicio de su proyecto político y de una parte de la sociedad. Y ha habido una parte de la sociedad que se ha sentido expulsada, que se ha sentido fuera del juego político. Y eso es gravísimo particularmente en un país como Cataluña tan diverso y tan plural. Y aquí ellos deberían hacer una reflexión de lo que yo considero que ha sido un gravísimo error.