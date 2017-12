Ada Colau confiesa su bisexualidad: "Tuve una novia italiana, fue una relación larga y muy importante"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, confesó este sábado su bisexualidad en una entrevista con Jorge Javier Vázquez en el programa Sábado Deluxe de Telecinco. Colau habló de su vida, su adolescencia y de las relaciones sentimentales que tuvo en el pasado.

"He tenido una relación de muchos años con una mujer italiana, primero fue con un hombre y luego con ella", reveló Colau. "Fue la única mujer en mi vida como gran relación, aunque hubo alguna otra", agregó.

"Tuve primero un novio y después una novia, los dos italianos, Paolo se llamaba él y Elena ella, fue con 19-20-21 años, cuando me fui de Erasmus a Milán. Era la primera vez que me enamoraba de una mujer, fue una relación larga y muy importante, de dos años", aseguró.

Además, Colau indicó que en su casa la bisexualidad nunca fue un problema: "En mi casa era algo perfectamente normal, teníamos un montón de amigos gais en la familia, y formaba parte de nuestro entorno. Mis padres lo vieron como algo normal".

Respecto al final de aquella relación, Colau explicó que "se terminó porque las relaciones se acaban y la distancia también lo dificulta todo".

Tras esta revelación, Colau dijo que mucha gente no lo sabía, "a lo mejor ni mis asesores lo sabían", y añadió que "ni me he planteado que me perjudique políticamente. No lo voy explicando, pero tampoco tengo que esconderlo. Viva el amor y cada uno que quiera a quien quiera", concluyó.

Ada Colau, tras hablar de su relación homosexual: "Mis asesores se estarán enterando ahora" > https://t.co/FdER4xE940 pic.twitter.com/LBHerREnrz — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 10 de diciembre de 2017

Sobre su adolescencia, aseguró que siempre fue "la rara de la clase, era distinta a mis compañeras". "Tuve mi época, me cogí mis borracheras como buena adolescente, salí de fiesta", y que incluso "he probado los porros una o dos veces y me han sentado fatal, de llegar a vomitar, y no los he vuelto a probar".