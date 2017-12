El esperado reencuentro entre Bertín Osborne y Arévalo en 'Mi casa es la tuya'

Bertín Osborne y Arévalo han hecho las paces y volverán a verse en un esperado reencuentro en el próximo programa de Mi casa es la tuya. Será el próximo miércoles, cuando el presentador también recibirá a los protagonistas de la nueva película de Álex de la Iglesia, Perfectos desconocidos.

Los actores Pepón Nieto, Dafne Fernández, Juana Acosta y Ernesto Alterio, entre otros, jugarán al mismo juego que en la película y hablarán de su carrera profesional y de su vida.

Durante el programa, Bertín recibirá una llamada del cómico Paco Arévalo y este acudirá a su casa para hacer las paces y charlar tras un distanciamiento entre ambos que ha durado varios meses.

El presentador y el humorista, que durante décadas fueron uña y carne, estuvieron sin hablarse a raíz de una fotografía que Arévalo publicó en redes sociales en la que aparecía el rey emérito Juan Carlos I junto a la infanta Elena, Bertín Osborne y otros amigos en una comida privada en la que Arévalo era el anfitrión. "A Bertín es al que menos gracia le hizo, porque tenía que haberle pedido permiso a él. Me dijo 'quita la puta foto esa' y desde entonces nada más nos hablamos por whatsapp, solo me contesta sí, no y qué bien", indicaba el humorista en el programa Deluxe de Telecinco.