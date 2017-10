Bertín Osborne y Arévalo, peleados por la foto de la paella con el rey Juan Carlos

El cantante y presentador Bertín Osborne lleva meses sin prácticamente dirigirle la palabra al que antaño fue su compañero y amigo, el humorista Arévalo, con quien ha llegado a considerarse un hermano.

Ambos han compartido casi medio siglo como colegas de escenarios y proyectos empresariales, pero una supuesta indiscreción de Arévalo habría acabado con todo eso.

Según contó el humorista en el programa Deluxe (Telecinco) Bertín Osborne lleva cinco meses sin responder a sus llamadas y cuando logra establecer una conversación por mensaje, el presentador es distante.

Según sospecha Arévalo, todo se debe a que él cometió el "error" de subir a Twitter una fotografía en la que aparecía el rey emérito Juan Carlos y el propio Bertín Osborne, además de la infanta Elena y otros amigos, en una comida privada en la que Arévalo era el anfitrión.

"Tuve la mala fortuna de ponerla en Twitter, pero con toda la normalidad, presumiendo de ser español", decía Arévalo, que había cocinado su afamada paella para el monarca emérito y el resto de invitados.

"A la casa real no le sentó bien y lo lamento mucho porque quizá tenía que haber pedido permiso, pero lo hice inocentemente", añadía Arévalo, que aseguraba que "a Bertín es al que menos gracia le hizo, porque tenía que haberle pedido permiso a él. Me dijo 'quita la puta foto esa' y desde entonces nada más nos hablamos por whatsapp, sólo me contesta sí, no y qué bien", revelaba

"Así que fíjate cómo está el matrimonio de mal", concluía.