Los alumnos de nueve años de CyL se sitúan por encima de la media de España, la OCDE y la UE en comprensión lectora

Organizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA-International Association for the Evaluation of Educational Achievement), el PIRLS se inició en 2001 y se realiza cada cinco años para evaluar la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto curso de Educación Primaria. Además, en el ámbito internacional el estudio también se aplica en 8º grado - equivalente a 2º de ESO-, aunque en esta opción no participa España, ni ninguna otra Comunidad.

Casi 60 países realizaron esta prueba en 2016, en la que Castilla y León participó por primera vez con muestra ampliada entre el 14 de marzo y el 30 de abril. En esta ocasión, el estudio se realizó en formato papel en un total de 50 centros en Castilla y León, donde la organización seleccionó 970 alumnos elegidos aleatoriamente. También han participado con muestra ampliada Andalucía, Asturias, Cataluña, La Rioja, Madrid y País Vasco.

El consejero de Educación, Fernando Rey, junto a la directora general de Innovación y Equidad Educativa, Pilar González García, ha presentado el estudio, que entre los propósitos que persigue evaluar están la lectura desde el punto de vista informativo, de comprensión de materia, y la lectura desde la perspectiva literaria, de disfrute. Rey ha destacado la importancia de las evaluaciones, dado que su análisis permite mejorar.

En relación con los resultados globales, los alumnos castellanoleoneses han obtenido 546 puntos en comprensión lectora, por encima del promedio de España (528), de la OCDE (540) y de la Unión Europea (539), y a la altura de países como Dinamarca o Países Bajos. Los mejores resultados han sido los obtenidos por la Federación Rusa (581), Singapur (576), Irlanda (567) y Finlandia (566) y dentro de las comunidades que amplían muestra: Madrid (549), Asturias (548) y La Rioja (546).

De esta forma, Rey ha apuntado que Castilla y León se sitúa en los "puestos de cabeza" de la clasificación mundial y ha destacado el tercer lugar conseguido, empatada con La Rioja, aunque ha aclarado que los resultados de las cuatro comunidades que mejor nota obtienen en Castilla y León son "semejantes", dada la escasa diferencia entre ellas.

Si se atiende a la distribución de alumnos por niveles de rendimiento, el Estudio destaca que la proporción de alumnos rezagados en Castilla y León en comprensión lectora es tan solo de un 1 por ciento, dos puntos porcentuales por debajo la media de España (3 por ciento) y tres del promedio de la OCDE y de la UE (4 por ciento). Además, es la Comunidad autónoma con menor porcentaje de alumnado en los niveles bajos o muy bajos (10 por ciento).

Este dato, ha incidido el consejero, es "muy interesante" porque significa que no hay diferencia en la comprensión lectora en una misma clase.

En el ámbito internacional, solo tienen menor porcentaje la Federación Rusa (6 por ciento) y Finlandia (9 por ciento). Asimismo, casi la mitad de los estudiantes de la Comunidad (49 por ciento) muestra niveles altos o muy altos de rendimiento.

POR CENTROS, SEXO Y REPETICIÓN

De acuerdo al resultado en función de la titularidad de los centros educativos, los estudiantes escolarizados en centros públicos obtienen una puntuación estimada de 543 puntos, frente a la media de 550 alcanzada por los que están matriculados en centros privados. Esta diferencia no es estadísticamente significativa.

"Apenas hay diferencias", ha explicado el consejero, que considera "fantástico" porque refleja un sistema educativo "sano, equitativo", dado que en uno fragmentado habría diferencias, lo que a diferencia de Castilla y León sí ocurre en otras comunidades autónomas. "La fragmentación económica es letal", ha agregado.

Con referencia a las diferencias por sexo, el rendimiento de las alumnas es mayor, significativamente, en todos los países y regiones de la muestra; solamente en Portugal la diferencia no lo es. Las alumnas obtienen una puntuación media 13 puntos por encima de la de los alumnos para el promedio de la OCDE, mientras que en el caso de la UE esta diferencia es de 11 puntos.

España, donde las medias de alumnas y alumnos son de 532 y 524 respectivamente, presenta una de las diferencias más bajas de todos los países seleccionados. En cuanto a las comunidades autónomas que amplían muestra, el rendimiento de las alumnas ha sido generalmente mayor, aunque sólo de forma significativa en Castilla y León (14 puntos más).

La diferencia de puntuación en Castilla y León entre los alumnos que no están en el curso que les corresponde por año de nacimiento y los que sí lo están, es decir, que han repetido, es de 63 puntos. De esta forma, el alumnado repetidor de Castilla y León rinde en el nivel intermedio de PIRLS, lo que el consejero también interpreta en el hecho de que en la Comunidad se utiliza la repetición en gran medida como "herramienta" educativa y no como "castigo", aunque haya que trabajar para bajar la tasa.

Por otra parte, el alumnado inmigrante de la Comunidad rinde (532) por encima de la media de España (528) y Noruega (517).

Otra de las cuestiones analizadas es la diferencia por los años de asistencia a Educación Infantil, ya que se observa que el alumnado que ha cursado al menos cuatro años de este ciclo rinde en el nivel alto. Esto, según el consejero, refuerza el hecho de que se apunte a que la etapa de cero a tres años se ofrezca de modo público en España.

Otro de los aspectos que se recogen en el informe es que el alumnado que al empezar primero de Primaria era capaz de leer un cuento muy bien, a juicio de sus padres, rinde en el nivel alto y alcanza 570 puntos, por encima de Irlanda (567) y Finlandia (566). A este respecto, Rey ve "muy importante" aprovechar las etapas educativas de Infantil.

Asimismo, se observa que los alumnos que leen al menos 30 minutos fuera del centro rinden en el umbral inferior del nivel alto, por lo que ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa, con especial referencia a los padres, para cultivar el gusto por la lectura desde pequeños.

GUSTA LEER

Además de resultados, también ha sido objeto de estudio el rendimiento alcanzado por los alumnos en relación con el estatus social, económico y cultural de sus familias. En algunos países, las diferencias en rendimiento entre los alumnos más y menos aventajados socioeconómicamente llegan a superar los 100 puntos.

En Castilla y León, esta diferencia es de unos 40 puntos, diferencias relativamente bajas al igual que ocurre en España en comparación con el resto de países analizados.

Más de la mitad de los estudiantes castellanoleoneses (64 por ciento) afirma que les gusta mucho leer, porcentaje considerablemente superior a la media de la OCDE (36) y a la de la Unión Europea (38 por ciento).

En este sentido, si se observan los resultados por propósitos de lectura, el rendimiento en el propósito literario es de 550 puntos y de 543 en el propósito informativo.

En cuanto a los procesos, los resultados obtenidos son 546 puntos en el proceso obtener información y 547 puntos en el proceso interpretar, integrar y evaluar. Las diferencias entre ambas variables no son muy acusadas y en ningún caso son estadísticamente significativas.

Así, si se tienen en cuenta las evaluaciones internacionales en 4º de Primaria (TIMSS en Ciencias y Matemáticas y PIRLS) y se extrae una media como si fuera el informe PISA, Castilla y León se situaría en cabeza de las comunidades analizadas y por encima de las medias nacional y europea, además de la OCDE.

