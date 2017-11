La expareja de Miguel Ángel Silvestre confirma su ruptura con el actor en un vídeo

La hasta ahora pareja del actor Miguel Ángel Silvestre, Albania Sagarra, ha confrmado a través de un vídeo en su canal de YouTube que el intéprete y ella ya no mantienen una relación. "Cuando estábamos juntos tuvimos una relación muy bonita, pero ahora mismo los dos estamos viviendo dos trayectorias muy diferentes", declaraba la joven.

Aunque su relación nunca ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los dos, las palabras de la actriz española publicadas en la plataforma de vídeo no han dejado lugar a la duda: "Quería aclarar que Miguel Ángel y yo ya no estamos juntos. Ha sido un gran amigo, un maestro... cuando estábamos juntos tuvimos una relación muy bonita, pero ahora mismo los dos estamos viviendo dos trayectorias muy diferentes".

La intérprete reside desde hace poco en Los Ángeles, donde trabaja para adentrarse en el mundo del cine, y fue el verano pasado cuando los medios comenzaron a hablar de su posible relación con el protagonista de Sense 8, durante sus vacaciones en España, según informa la revista Hola!.

Una semana antes de hacer pública su ruptura, la actriz subió varias fotografías tomadas por Silvestre a sus redes sociales.

A pesar de la separación entre ambos actores, Segarra aseguraba que "no le guarda rencor" al que ha sido su pareja y que siguen siendo amigos: "Él me inspiró a ser mejor persona, actriz, mejor artista y sobre todo mejor persona así que por eso estoy eternamente agradecido y no le tengo ningún tipo de rencor".

"Lo quiero muchísimo. No ha pasado nada, pero quería aclarar la situación. Y le deseo lo mejor", concluía la actriz.