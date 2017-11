Reino Unido y la UE acuerdan una factura del 'brexit' que podría llegar a los 64.000 millones de €

La primera ministra británica, Theresa May. (Luke Macgregor / EFE)

Los negociadores de Londres y Bruselas han llegado a un acuerdo de principios sobre la factura que debe abonar el Reino Unido al salir de la Unión Europea (UE), según han revelado varios diarios británicos.

El diario The Telegraph asegura, a partir de fuentes anónimas de ambos equipos negociadores, que la primera ministra británica, Theresa May, acepta abonar entre 40.000 y 49.000 millones de libras (de 45.000 millones a 55.000 millones de euros) al bloque comunitario. Fuentes citadas por The Guardian elevan el monto hasta 57.000 millones de libras (unos 64.000 millones de euros).

La cifra final quedará abierta de forma deliberada a la interpretación y dependerá de la metodología que se utilice para calcularla.

Según el diario Financial Times, el Reino Unido está dispuesto a aceptar la responsabilidad del pago de obligaciones por valor de 100.000 millones de euros a la UE, si bien los pagos netos de esa deuda, repartidos en diversas décadas, podrían suponer en realidad menos de la mitad de esa cantidad.

Segunda fase

May espera que Bruselas dé luz verde en la cumbre del 14 y 15 de diciembre próximos a la segunda fase del diálogo sobre el brexit, en la que se abordará la futura relación comercial entre ambos lados del Canal de la Mancha.

Los 27 socios comunitarios restantes mantienen que no se dará ese paso hasta que haya "avances suficientes" en tres cuestiones clave del divorcio: la factura de salida, los derechos de los ciudadanos y el estatus de la frontera entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte.

Un portavoz del Ministerio británico para la salida de la UE afirmó que "el diálogo intensivo entre el Reino Unido y la Comisión Europea continúa teniendo lugar en Bruselas esta semana" y esperan "llegar a un acuerdo".

En los últimos días, el futuro estatus de la frontera irlandesa se ha vuelto a presentar como un escollo de cara a pasar a la siguiente fase de las negociaciones.

El comisario europeo para Agricultura y Desarrollo Rural, el irlandés Phil Hogan, advirtió esta semana de que Dublín presionará para vetar ese avance si Londres no ofrece garantías de que no se establecerán controles fronterizos tras el brexit.