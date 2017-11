Puigdemont presenta desde Brujas la lista de Junts per Catalunya: "Mis oponentes no están legitimados"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, durante el acto de presentación desde la ciudad belga de Brujas de las listas de Junts per Catalunya para el 21-D. (JUNTS PER CATALUNYA)

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, durante el acto de presentación desde la ciudad belga de Brujas de las listas de Junts per Catalunya para el 21-D. (JUNTS PER CATALUNYA)

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado este sábado desde Brujas (Bélgica) la candidatura de Junts per Catalunya a las elecciones del 21 de diciembre, unas listas que él liderará como número 1 por la circunscripción de Barcelona. En su discurso, ha llamado a los votantes independentistas a movilizarse so pena de que "escriban la historia" otros partidos que dijo "no están legitimados".

En el acto han estado presentes unos 90 miembros de las listas, formada en su mayoría por independientes, consellers cesados y miembros del PDeCAT que han llegado a Bélgica en un vuelo chárter fletado desde Barcelona.

Puigdemont ha empezado su intervención recordando a los miembros de la lista encarcelados y ha pedido rebelarse contra la posibilidad de considerar normal la situación actual, empezando por tener que "presentar una candidatura en el exilio". En este sentido, ha defendido la transversalidad de su candidatura: "Ahora hace falta ser militantes de Cataluña", más allá de partidos.

En Bélgica junto a Puigdemont están otros dos consellers cesados que también son miembros de la candidatura: Clara Ponsatí —número 3 por Barcelona— y Lluís Puig —número 2 por Girona—, mientras que los otros dos consellers cesados que están en Bélgica, Toni Comín y Meritxell Serret, estarán en las listas de ERC.

JuntsxCat es una candidatura ideada por el propio presidente cesado, que aceptó concurrir a las elecciones pese a que no era su intención inicial, si lo podía hacer en una lista sin siglas de partido y con una nutrida presencia de independientes, como así ha sido.

El líder de JuntsxCat en Lleida será el independiente Josep Maria Forné, que ya fue el líder de JxSí en esta provincia en 2015; en Girona la jefa de filas será la vicerectora de la Universitat de Girona (UdG), Gemma Geis, y en Tarragona el excandidato a las europeas y próximo a ERC Eusebi Campdepadrós.

Entre los independientes de la candidatura figuran el exdirector de Rac1 Eduard Pujol; la exseleccionadora del equipo de natación sincronizada de España Anna Tarrés; el politólogo Ferran Requejo; la exconsellera socialista Marina Geli; el sociólogo Salvador Cardús; el escritor Jaume Cabré, y la ilustradora Pilarín Bayés.

En Bélgica desde octubre

Puigdemont está en Bélgica desde finales de octubre, donde viajó después de que el Parlament proclamara la República y el Gobierno central activara el artículo 155 de la Constitución que le cesó en el cargo.

Tras haber comparecido ante la justicia belga en dos ocasiones, el lunes 4 de diciembre deberá volver a acudir al juzgado, cuando está previsto que el magistrado se pronuncie sobre la orden de detención emitida por la jueza española Carmen Lamela.

Precisamente la medianoche del 4 al 5 de diciembre empezará la campaña en Cataluña con la incógnita de quién hará campaña por JuntsxCat porque, por ejemplo, de entre los diez primeros puestos de lista por Barcelona hay tres miembros del Govern cesados en la cárcel —Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn— y dos en Bruselas —Puigdemont y Ponsatí—.