Álvaro de Marichalar: "He sido secuestrado por presuntos delincuentes ilegítimamente vestidos de Mozos de Escuadra"

El empresario Álvaro de Marichalar ha señalado en su cuenta de Twitter que ya está en casa, tras haber sido detenido ayer por los Mossos d'Esquadra, a los que ha acusado de haberle "secuestrado".

El hermano de Jaime de Marichalar fue detenido ayer por desobediencia y resistencia a la autoridad, después de enfrentarse a un grupo de agentes que le habían introducido en el Palau de la Generalitat para evitar que tuviese un choque con manifestantes independentistas.

Según fuentes policiales, un grupo de agentes lo sacó de la plaza y lo llevó hasta el interior del Palau de la Generalitat para evitar problemas de orden público porque estaba protestando contra una eventual declaración de independencia en una plaza llena de independentistas, con los que se había encarado.

Esta viernes, el empresario ha confirmado en las redes sociales que ya está "en casa" y ha dado las gracias a los que le han dado "ánimo y fuerza" mientras estaba detenido.

NO he sido detenido por los Mozos; HE SIDO SECUESTRADO por un grupo de presuntos delincuentes ilegítimamente vestidos de Mozos de Escuadra.