El alcalde se muestra positivo ante la expectativa de una reunión con Fomento para abordar la Ronda Norte

El alcalde, en unas declaraciones realizadas durante la inauguración de 'ArteOviedo 2017' este jueves, ha dicho que el anuncio ministerial es "lo esperado y lo coherente". López ha explicado que en agosto envió una carta a Fomento manifestando la preocupación porque se retomase ese proyecto que estaba caduco.

Los socialistas habían manifestado su discrepancia con el proyecto de una ronda que desembocara en la rotonda de Luis Oliver, que bajo la opinión del alcalde "no es una ronda". López alegó que se trataba de una agresión contra el Monte Naranco y su patrimonio natural y cultural. "Para nosotros de aquella Ronda Norte solo era válido el tramo que iba de las Campas hacia la A63", ha explicado.

El alcalde ha asegurado que ha recibido una respuesta del Ministerio de Fomento a su carta de agosto, dónde "reconocen y aceptan los motivos que les expusimos". "De hecho me invitan a mí como alcalde y en consecuencia al equipo de gobierno de forma indirecta a que abramos un diálogo sobre ese rediseño", ha añadido.

"Ahora esperamos poder participar intensamente en ese proyecto para que la Ronda Norte no sea lo que era, sino que sea de verdad una ronda que no agreda al Monte Naranco y que no afecte a barrios de Oviedo", ha afirmado.

Respecto a plazos, López ha asegurado no saber cuándo se producirá la reunión. "En estas últimas fechas como hemos estado enfrascados con el tema de La Vega tenemos pendiente concertar y confirmar la reunión con Fomento para tratar este asunto. A nivel de orden de prioridades, primero estaba La Vega, y ahora que hemos encauzado ese tema, vamos a tratar de afrontar este otro asunto importante", ha concluido.

