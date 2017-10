El PP pide que con las viviendas del Parque Pignatelli se paguen todos los equipamientos

El expediente de este proyecto se ha retirado del orden del día de la Comisión de Urbanismo a petición del PSOE, que ha solicitado volver a negociar con el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) el número de viviendas que se tendrían que construir.

El proyecto del equipo de gobierno contempla 58 viviendas libres y 24 de promoción pública (el 30 por ciento del total) con lo que se obtendrían 6,5 millones que, junto a los cuatro que se incluirían en el presupuesto, superarían los diez millones de euros; mientras que la del PSOE -que hace el cálculo sobre los 150.000 euros por vivienda en lugar de los 100.000 del equipo de gobierno- alcanzaría las 80 viviendas libres y las 24 de promoción pública, que ya no sería el 30 por ciento.

El proyecto contempla, además, aumentar en 23.000 metros cuadrados la superficie actual -de 39.000 metros cuadrados- del Parque Pignatelli, además de una zona de juegos infantiles, un pabellón deportivo, un centro de mayores, una biblioteca y una ludoteca y un centro polivalente, además de un lago y unos canales navegables.

"PELOTAZO"

"No queremos que el concejal de Urbanismo pegue un pelotazo, se hagan las viviendas, pero no los equipamientos y para eso tiene que haber un número de viviendas suficiente para pagarlos, junto a un informe económico que lo avale y que no existe por lo que no se sabe cuántas viviendas son necesarias", ha resumido Navarro.

En rueda de prensa, ha reconocido que el PP no habría apoyado el expediente que se ha retirado porque "es mentira", ha dicho en referencia a las carencias citadas.

A su parecer, esta retirada es "lamentable" y ha recordado que durante un año han participado en su elaboración decenas de funcionarios y vecinos sobre los equipamientos y su financiación.

"Hemos protestado porque este expediente se retirara ya que se hurta el debate", ha explicado Navarro, porque el proyecto se llevará

al pleno como proposición de Alcaldía, "sin debate y sin saber cuántas viviendas se harán", así como "qué caso se hará a los vecinos durante el proceso participativo del gobierno de la transparencia que ayer nos pone una llave en el ascensor y ahora nos quita del debate", ha descrito.

A su parecer, en el fondo de esta retirada del expediente subyace "la negociación del presupuesto" y "son los líos de la izquierda, que no se ponen de acuerdo, mientras los demás observamos este pueril espectáculo" por lo que ha reclamado que se vuelva a traer el expediente a la Gerencia de Urbanismo para saber el número de viviendas y qué equipamientos se financiarán.

CÁRCEL

Por otro lado, ha anunciado que el PP denunciará ante la Policía Local los hechos ocurridos este pasado sábado con motivo de la celebración del VII aniversario de la ocupación de la antigua cárcel de Torrero.

"Se hizo una fiesta con fuegos artificiales a los que acudieron niños y se produjeron importantes desperfectos en el patrimonio municipal, en concreto en viviendas municipales que están enfrente", ha relatado.

Ha añadido que propiedades municipales "están vandalizadas con la colaboración imprescindible del equipo de ZEC al que exigimos que actúe y denunciaremos estos hechos ante la Policía Local, hartos de que ZEC no haga nada", ha enfatizado para añadir que a los agentes se les requirió ante la llamada de un vecino.

Navarro ha precisado que los vecinos se preguntan "por qué sigue en ese estado el solar donde lanzaron los fuegos artificiales, mientras el equipo de gobierno arregla el tejado a los ocupas de la cárcel de Torrero".

Igualmente, ha relatado que desde el pasado 1 de agosto su grupo intenta obtener información sobre la situación de este equipamiento, pero desde el equipo de gobierno "no han tenido a bien" contestar.

