Medio Ambiente ultima un plan de actuación forestal para luchar contra los incendios y prevenirlos

Durante su intervención en un desayuno de Forum Europa, la ministra ha dicho que esta nueva estrategia forestal tendrá carácter de implantación nacional, en colaboración con las comunidades autónomas y con la participación de "todos los ámbitos" del sector forestal.

"En breve presentaremos nuevas medidas", ha añadido la ministra que, en todo caso, ha valorado la política de extinción de incendios que "no se improvisa" y que ha sido desarrollada a lo largo de los años y décadas, pero considera que "el gran debate" en materia de incendios no está en quién los apaga, sino en quien enciende el fuego.

En este sentido y en relación con los incendios acaecidos entre el 12 y el 15 de octubre fundamentalmente en Galicia, pero también en Asturias y Castilla y León, así como en el vecino Portugal, García Tejerina opina que el término "incendiario" es una palabra "muy suave" que no refleja la "carga de criminalidad" que conlleva.

Por ello, considera que la política forestal es "muy importante" pero ha apelado a ser "muy rigurosos" con los mensajes dirigidos contra algunas especies forestales y en particular contra el eucalipto, que solo ocupa el 0,17 por ciento del territorio de Orense, la provincia con más incendios.

En relación con la anunciada política de actuación forestal, fuentes del Ministerio han explicado a Europa Press que el borrador está siendo revisado por varias unidades de ese departamento, como por ejemplo la Oficina Española de Cambio Climático, debido a que la futura estrategia tendrá en cuenta la variable del calentamiento global y su incidencia en España.

Así, estas fuentes calculan que como mucho en diez días, el borrador estará terminado y se enviará al sector forestal, con el que ha trabajado la propuesta en el marco de la Plataforma Juntos por el Bosque, así como a las comunidades autónomas.

Asimismo, una vez que el sector y las administraciones autonómicas formulen sus comentarios y aportaciones al borrador, entonces, el Ministerio lo presentará formalmente para su posterior tramitación parlamentaria.

RECUPERAR LO QUEMADO

De hecho, han señalado que el Plan de actuación es muy completo e incluye diferentes medidas tanto de extinción, prevención o gestión forestal, de modo que algunas de ellas requerirán un desarrollo normativo en forma de proyecto ley.

Por su parte, la ministra ha garantizado la apuesta del Gobierno por la política forestal y ha destacado que en esta legislatura hay un 14 por ciento más de recursos para esta materia y ha añadido que "pronto" se iniciarán las tareas de recuperación de los incendios en el noroeste.

En todo caso, ha conminado a la sociedad a colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para que quienes provocan los incendios con "intencionalidad y dolo" no se sientan impunes, al tiempo que ha trasladado su pesar por los afectados por los incendios forestales de este mes de octubre en el noroeste de España y al vecino Portugal y en especial por las víctimas.

Finalmente, ha recordado en que el 95 por ciento de los incendios se deben al hombre y que de estos, la mitad son intencionados, de modo que opina que "de nada sirve" hacer una política forestal si a las 3.00 de la mañana se prenden tres focos o 90 incendios dentro de la ciudad de Vigo. "Eso no depende de la política forestal. Al alcalde de Vigo no hay que exigirle política forestal cuando la mayor parte de los incendios no se produjeron de forma natural", ha defendido.

