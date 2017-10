Sanidad seguirá atendiendo a los intoxicados por mercurio de AZSA aunque la mutua no renueve el convenio para ello

Interpelado por Podemos por la "dejación de funciones" y la "mala praxis" en la que a su juicio incurre el Sespa al no denunciar a la empresa y a la mutua por no renovar el convenio, Del Busto ha afirmado en la Comisión de Sanidad que su departamento "no puede denunciar" a una empresa con la que no tiene convenio. Dicho acuerdo se firmó para los años 2013 y 2014.

El titular de Sanidad ha rechazado que el Servicio de Salud esté incurriendo en dejación de funciones o mala praxis al no denunciar a ambas compañías, y ha insistido en que el Sespa "nunca" va a dejar de atender a estos pacientes independientemente de que haya o no convenio.

Por su parte, el diputado de Podemos en la Junta General Andrés Fernández Vilanova, ha reprochado al consejero que permita que tanto la mutua como la empresa estén "estafando" a la Consejería y a los asturianos al no "pagar" por la atención que el Sespa brinda a estos trabajadores.

Ante esta situación el parlamentario de Podemos ha presentado al consejero dos opciones: o bien tratarlos "sin preocuparse de que la mutua y la empresa están estafando", o bien denunciar a ambas compañías por no hacerse cargo.

El diputado entiende que, si Sanidad denunciase, podría presionar a la empresa para que cambie de mutua o exigirle a la actual que ponga a disposición de los afectados a especialistas en toxicología para que coordinen las pruebas que establezcan la relación entre las secuelas de los pacientes y la intoxicación de 2012 a fin de reconocer la incapacidad laboral de los afectados.

LA OPOSICIÓN PIDE A SANIDAD QUE MEDIE CON LA MUTUA

En el turno de fijación de posiciones de la Comisión, la totalidad de los grupos de la oposición han instado al consejero a que inicie conversaciones con la mutua Fremap para renovar el convenio "sin coste para los asturianos".

A esta petición, tanto el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé como la parlamentaria de IU Marta Pulgar, han sumado la demanda de cumplimiento de una Proposición No de Ley aprobada por unanimidad en la Junta General hace un año relativa a la elaboración de un informe definitivo sobre la intoxicación que debería elaborar el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

En la iniciativa también se incluía hacer de este accidente "algo positivo" desde el punto de vista de la investigación académica, clínica y la prevención con el Instituto Nacional de Silicosis y la Universidad de Oviedo.

Consulta aquí más noticias de Asturias.