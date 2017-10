El Ayuntamiento estudiará cambiar el binarismo de género en la señalética de los aseos públicos

"La idea es ir cambiando la señalética del Ayuntamiento. Sería muy interesante romper el binarismo y la intención es ir de un lenguaje binario en los aseos hacia otro inclusivo", ha resumido Arantza Gracia, para reconocer que los trámites en la administración son largos y precisan de numerosas reuniones previas.

Gracia ha justificado esta intención al argumentar que "muchas personas no se reconocen en lo femenino o en lo masculino, que es el binarismo de género frente al disgénero en el que el sexo y el género no coinciden".

La concejal de Educación e Igualdad ha realizado estas declaraciones a raíz de la presentación en la Casa de la Mujer de la intervención artística 'Inespedarxs: No, no me he confundido de baño', de María Bastarós y Álvaro Albajez, y a la que también ha asistido el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve.

"El artículo 14 de la Constitución obliga a luchar contra todo tipo de discriminación y desde la UE está la recomendación de implantar medidas contra la discriminación. El Ayuntamiento aunque no tiene competencias si puede aplicar medidas puntuales", ha indicado el alcalde.

Santisteve ha abogado por "sacar la realidad trans del ámbito de la salud y llevarlo al de los derechos de las personas para que cada persona pueda elegir su identidad libremente y por su propia voluntad".

En este sentido, ha dicho que el lema 'Zaragoza elige diversidad' obedece a que la ciudad quiere ser referente en la igualdad, en cuidados a las personas y en la atención y canalización de la situación de angustia de este colectivo a la hora de encontrar un empleo".

Por ello, desde el Ayuntamiento se ha incorporado el 'tercer género' en los formularios para que cualquier persona trans puede acceder a servicios y prestaciones y tener su carné de piscina o biblioteca de forma normalizada y evitar situaciones de discriminación y de trato desigual y en ello es clave todo lo que sea despatologizar".

DESPATOLOGIZACIÓN

Precisamente, por primera vez, el consistorio celebra este año el Día Internacional de la Despatologización Trans con una amplia programación de actividades este martes 24 de octubre en la Casa de la Mujer -ponencias, debates, taller infantil-, que tendrá su continuidad con un 'transcineforum' este miércoles 25, una obra de teatro el martes 7 de noviembre en el Teatro Principal, y la proyección de un documental el jueves 9 de noviembre.

Otra de esas actividades es la intervención artística del proyecto 'Inesperadxs' de María Bastarós y Álvaro Albajez. Mediante la instalación de una colección de vinilos en los aseos, esta acción pretende dar visibilidad a la diversidad de cuerpos y de identidades para cuestionar las imposiciones sociales en torno al género.

El proyecto llegará también próximamente a otros locales de centros públicos de la capital aragonesa como La Harinera, Etopía y el Centro de Historias.

ASESORÍA LABORAL PARA PERSONAS TRANS

Estas acciones se enmarcan en la apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza por fomentar la igualdad, el empoderamiento y la inclusión social del colectivo trans.

En esta misma línea de trabajo se ubica la renovada asesoría laboral del Servicio municipal de Igualdad, que se ha ampliado para prestar una atención específica a las personas trans, por su especial vulnerabilidad y discriminación en el ámbito laboral.

La asesoría, que ya prestaba un servicio de orientación laboral en la Casa de la Mujer, ha incorporado ahora este enfoque, que busca dotar a las personas trans de un recurso de utilidad y de un espacio seguro para acompañarles en su proceso vital, en el que ocupa un papel relevante la búsqueda y mantenimiento del empleo.

Para ello, la asesoría cuenta con cuatro trabajadoras de la Fundación El Tranvía con formación específica y experiencia mínima de tres años en género, tres de ellas con titulación superior y tres con grado o diplomatura.

La Concejalía de Educación e Inclusión va a invertir en este servicio 439.560 euros en los próximos tres años. Otra de las medidas pioneras recientemente puestas en marcha por el Ayuntamiento en este ámbito: la posibilidad de que las personas transexuales se acrediten con la identidad de género elegida por ellas en cualquier documentación administrativa municipal, tal y como reivindicaba la asociación Chrysallis.

Esta entidad ponía de manifiesto la importancia que este paso supone para las personas transexuales, en la medida de que su nombre y género elegido se haga constar, sin ningún tipo de traba administrativa, en su tarjeta ciudadana, carné de biblioteca, tarjeta de uso de instalaciones deportivas municipales o cualquier otro documento identificativo del Ayuntamiento.

