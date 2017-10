Santisteve avanza que el presupuesto de 2018 será "social, centrado en los barrios y el medioambiente"

Santisteve ha explicado que el Gobierno de Zaragoza trabaja en la elaboración de un proyecto de presupuestos que "se puede aprobar en noviembre" para su posterior tramitación y ha señalado que las grandes líneas son "la lucha contra el cambio climático con el fomento de las emergías renovables" que tendrá su efecto en la movilidad y también en la luminarias de la ciudad.

En rueda de prensa, Santisteve ha agregado que otra parte importante de los presupuestos de 2018 se centrarán en la lucha contra la pobreza infantil y ha destacado que al salir el Ayuntamiento del plan de ajuste "habrá un capítulo muy importante en inversiones porque se podrá pedir financiación a los bancos a largo plazo".

"Me preocupa el clima político del país porque tiene translación al Ayuntamiento", ha dicho, al indicar que la "alianza PP-PSOE se ve en el ámbito local". No obstante, ha confiado en que en el diálogo al estimar que "sería raro que el PSOE no apoye un proyecto que impulsa los barrios y el aspecto social".

Al respecto ha señalado que "al igual que en las ordenanzas fiscales lo lógico es que prime el entendimiento" para sacar adelante los presupuestos con el apoyo del PSOE y CHA.

