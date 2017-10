Conesa: "Las críticas al PP solo ocuparan el 5%, el resto del tiempo lo dedicaremos a resolver problemas de la gente"

El acto de clausura, que ha comenzado con un homenaje a los presidentes y presidentas de agrupaciones socialistas y ha contado con la presencia del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha celebrado en el Campus de la Muralla del Mar de la UPCT.

Conesa, que ha comenzado su intervención con agradecimientos a familiares, amigos y compañeros socialistas, ha subrayado el esfuerzo realizado durante el Congreso para conseguir un partido unido. "La obsesión de buscar el mandato que nos habían dado los militantes de unidad, no sobra nadie".

Seguidamente, ha vuelto a incidir en uno de los mensajes que más ha repetido durante su campaña y que refleja su manera de hacer política. "Escuchar, debatir, consensuar, comunicar, generar confianza, ilusionar y ganar".

Y es que, como ha comentado, "en 2019 tenemos una oportunidad única si lo hacemos bien y la última si lo hacemos mal. De nosotros depende construir un proyecto sólido que arme un proyecto ganador".

Para lograrlo, Conesa se va a regir "por el trabajo en el fuero interno y por la recuperación de la sociedad civil", todo ello con una vocación "siempre municipalista". "Trabajando con los militantes y rindiendo cuentas para que ellos puedan hacer política", ha aseverado.

"Si ganamos los municipios, ganamos la Región de Murcia", destacaba el nuevo secretario general del PSRM, aunque para ello advertía que se debe hacer de una manera trasversal, "simpatizantes, militantes, ciudadanos", y en ese orden.

Conesa quiere representar "el cambio sólido y tranquilo que necesita la Región de Murcia. La escucha activa nos dará el 'modus operandi' para que la sociedad nos vuelva a ver como un proyecto ganador, para recuperar algo que siempre debimos de tener, la ilusión".

Así, insistía en que "lo importante no es lo que se promete, sino que se cumple. El PP no ha cumplido, está en paradero desconocido, declarando en un juzgado o rotulando pancartas", y añadía que "no se pueden tolerar más recortes, sino ganamos en 2019, no podremos actuar para que la calidad de la educación de un niño no dependa de la cuenta corriente de sus padres".

"El PSRM debe dar respuestas a los desafíos de la Región para que recuperemos la confianza de los ciudadanos 24 años después. Esta Región debe de dejar de ser una Región de derechas para ser una Región de derechos y libertades", apuntaba.

En clave interna, Conesa señalaba que quiere dedicar "los mejores años de mi vida a este partido. La política es una vocación de servicio a los demás durante tiempo limitado. Creo que las épocas de los secretarios generales poderosos se han acabado, creo en el liderazgo compartido".

"Los realmente importante de la nueva Ejecutiva Regional es llevar Princesa a todas las agrupaciones de la Región, porque no hay agrupaciones grandes o pequeñas, en este partido simplemente hay militantes", ha concluido.

