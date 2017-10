Gobierno de Barakaldo niega que los contratos municipales avalados por los técnicos "subasten las condiciones laborales"

El equipo de gobierno del PNV en el Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha negado que los contratos municipales "subasten las condiciones laborales", tal y como ha denunciado CC.OO., y ha destacado que "los informes legales de los técnicos así lo avalan".

En un comunicado, el Gobierno jeltzale ha respondido, de esta forma, al sindicado CC.OO. que, junto a los trabajadores de la empresa Clequali S.L., se ha concentrado este jueves frente al Ayuntamiento de Barakaldo para protestar por la "subasta" del servicio de limpieza de este municipio.

El equipo de Gobierno ha lamentado que "no es la primera vez que portavoces de este sindicato realizan este tipo de afirmaciones, que son del todo falsas, y no es la primera vez que hemos tenido que aclarar que este equipo de Gobierno sigue las recomendaciones de los técnicos municipales a la hora de realizar los pliegos de los contratos, ya que son ellos los que los confeccionan y los que informan de si son o no legales".

El gobierno jeltzale ha asegurado que "este extremo se les ha explicado en las diferentes reuniones que se han mantenido hasta el momento con los representantes de CCOO", en las que han participado los técnicos jurídicos de los diferentes departamentos de los que han surgido los contratos. "Se les ha aclarado que se han elaborado los pliegos llegando al máximo

permitido por la actual legislación, tanto en las condiciones económicas como laborales, buscando siempre la seguridad y las mejores condiciones del personal contratado", ha precisado.

En ese sentido, el gobierno del PNV ha reiterado que "se les ha aclarado en varias ocasiones que los pliegos actuales han sido más favorables para los intereses de los trabajadores que los que regían sus condiciones laborales y económicas durante el anterior equipo de gobierno, y curiosamente nunca alzaron la voz ni se manifestaron contra el PSE", lo que, en su opinión, "resulta llamativo".

Asimismo, los jeltzales han asegurado que a los representantes de CC.OO. "se les ha explicado que en todos los pliegos se tratan de incorporar cláusulas sociales, pero que en algunos supuestos se encuentran con informes técnicos que consideran ilegales algunas de las cláusulas sociales aprobadas por el pleno".

Tras destacar que "ha apoyado la inclusión de este tipo de cláusulas, tanto cuando estaba en la oposición como ahora que ostenta la Alcaldía", el Gobierno del PNV ha reiterado que no apoyará "aquellas propuestas de las que los técnicos nos alertan de su ilegalidad".

Además, ha insistido en que los contratos a los que alude CC.OO. "se han aprobado con todos los informes jurídicos favorables, incluido el del Servicio de Fiscalización de la Intervención Municipal".

COMISIÓN ESPECIAL

Por otro lado, desde el gobierno municipal han recordado que la alcaldesa, Amaia del Campo, ha creado una comisión especial para abordar este asunto, en la que participarán técnicos municipales, los partidos políticos y representantes sindicales. La primera de las reuniones, ha señalado, se celebrará el próximo miércoles.

Esta nueva comisión es "el marco en el que los representantes sindicales tendrán que realizar sus aportaciones", ha dicho el gobierno local, para asegurar que "no hará intromisión política en el trabajo de los técnicos", por lo que no le parece "de recibo" que CC.OO. haya tratado de "influir en las condiciones de los pliegos".

"Esperamos que todos los partidos estemos a la altura en esta nueva comisión para alcanzar un acuerdo y que esas cláusulas sean consensuadas y aprobadas para poder incorporarlas con todas las garantías legales en los pliegos de los próximos contratos. Por eso, el equipo de gobierno anima a que las y los participantes acudan a estas reuniones de trabajo con espíritu constructivo", ha concluido.

