CHA cree que el debate de fondo "no es la unidad nacional, sino el reparto de poder y financiación"

En declaraciones a los medios de comunicación, Briz ha sostenido que esto ya lo planteó la burguesía catalana en el siglo XIX y "los que están en la cárcel son representantes de la burguesía catalana", para pedir "diálogo y mesura" y "olvidarse del partidismo y de las elecciones" para decidir "cómo hacemos la división vertical del dinero en España".

Por eso, ha apostado por que la Comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico constituida en el Congreso aborde cómo se reforma el título 8 de la Constitución española y fije la arquitectura institucional, con financiación "suficiente y clara".

También ha recordado la petición para que CHA esté presente en esa comisión porque "Aragón no puede salir en ningún caso perjudicado por este episodio" ya sea "por recentralización" o escasa financiación.

Briz ha considerado que hasta ahora tanto el Gobierno central, como el catalán "están demostrando incapacidad" porque "no se están intercambiando cartas de amor, sino de desamor", cuando debería haber "diálogo y una solución pactada"

No obstante, ha reconocido que "el callejón es de salida complicada" porque en su carta de este jueves el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "reconoce que no han votado la independencia" en el Parlament por lo que "no hay una declaración unilateral en este momento" y "todo lo que se pueda plantear a partir de ahí es un artificio", pero otra cosa "es que el interlocutor lo quiera reconocer".

DESPUÉS, QUÉ

Briz ha considerado que ambas partes "están pensando con sus retrovisores respectivos en claves partidistas y electorales" y se ha preguntado que si se aplicara el artículo 155 de la Constitución española después, qué vendría, "¿represión,

imposición?", por lo que ha apelado a "la cordura y responsabilidad", aunque ha reconocido que los dos líderes actuales "no tienen la talla y quizá las elecciones fueran la solución".

El diputado de CHA ha advertido de que "no dialogar significa arreglarlo todo en los campos de batalla" y por eso hay que lograr "una salida pactada para evitar la confrontación social" ya que "la revolución se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina" y

"las imposiciones no son el mejor bálsamo para la convivencia".

Briz ha incidido en el "diálogo y la cesión" como demócratas para poder llegar a acuerdos "por el bien de España y la convivencia porque la otra parte, cuando no hay diálogo, sabemos lo que es, un mal sueño".

